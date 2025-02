À Faladjè Village CAN, un scandale foncier prend de l’ampleur, levant le voile sur une complicité présumée entre la Banque Malienne de Solidarité (BMS) et la société Wahode. Les résidents, indignés par ce qu’ils considèrent comme une tentative d’expropriation abusive, se mobilisent pour sauvegarder un espace public vital pour leur communauté.

Depuis plus de vingt ans, ce terrain de près d’un demi-hectare est le cœur des activités sociales, sportives et culturelles des habitants. Pourtant, sans préavis ni consultation, des travaux de construction ont débuté, provoquant la colère des résidents. « Cet espace est essentiel à notre communauté. Il appartient à nos enfants et à notre avenir. Nous refusons qu’il soit sacrifié sur l’autel de la cupidité », déclare M. Deby Sidibé, porte-parole de l’association des résidents.

Les habitants accusent la société Wahode d’avoir cédé illégalement le terrain à la BMS pour régler des dettes, avant que la banque ne le revende à des particuliers. Cette chaîne de transactions douteuses a été réalisée sans aucune forme de concertation avec la communauté concernée. « Nous avons été exclus du processus, ce qui constitue une trahison des principes de bonne gouvernance foncière », dénonce M. Sidibé.

Face à ces abus, les résidents exigent une intervention immédiate des autorités pour suspendre les travaux et enquêter sur les conditions de cession de ce terrain. Ils réclament des sanctions contre les auteurs de ces irrégularités et la restitution de l’espace à la communauté. Ce litige n’est pas un cas isolé. Il reflète les défis récurrents liés à la gestion foncière au Mali, où la corruption, les abus de pouvoir et le manque de transparence sont monnaie courante.

En dépit de ces obstacles, les résidents de Faladjè Village CAN restent déterminés à faire valoir leurs droits et à préserver leur cadre de vie.

Adama Coulibaly

