Si la rénovation de la cité de Manantali était à refaire, beaucoup d’entreprises sollicitées par la société d’exploitation de Manantali et Félou (Semaf) n’allaient pas s’engager au regard de la souffrance qu’elles subissent aujourd’hui pour se faire payer leurs prestations.

L’on se rappelle qu’un appel d’offres a été lancé en 2018 pour la rénovation de la cite de Manantali. Certaines entreprises adjudicataires ont fait des décomptes et d’autres ont même fini avec les travaux.

Près de trois ans après l’arrêt des travaux sur demande expresse de la société d’exploitation de Manantali et Félou (Semaf), ces entreprises adjudicataires peinent à trouver l’adresse fixe de la structure chargée de les désintéresser. Ballottées, elles courent dans tous les sens, sans succès, comme des mendiants.

“ La société d’exploitation de Manantali et Félou (Semaf) nous a manipulés. C’est elle même qui a demandé l’arrêt des travaux et jusque-là, personne n’a reçu un sou pour les décomptes ”, dénonce avec amertume l’un des responsables victimes de ce qui s’apparente à une machination. Et cette situation n’est pas aujourd’hui sans conséquences. Ces entreprises qui ont exécuté ces travaux sous pression. Pour exécuté les travaux, ils avaient des cautions bancaires. Selon nos sources, les responsables de certains de ces entrepreneurs impayées sont actuellement en prison et d’autres ont été dépossédés de leurs biens immobiliers par les banques pour défaut de payement de créance à date échue.

Ces entrepreneurs qui ne savent plus à quel saint se vouer comptent sur le nouveau directeur général de la Semaf pour diligenter le dossier, afin de régler leurs factures. Ils estiment que leur dossier n’a jamais été pris en compte par l’ancien directeur qui, selon eux, était allergique aux entrepreneurs.

Ibrahim Mohamed GUEYE

Infos24

