Une base de l’armée tchadienne a été attaquée dans la nuit du dimanche 27 octobre 2024, dans la localité de Barkaram, région du Lac Tchad, près de la frontière avec le Nigéria. Une attaque terroriste qui a fait une quarantaine de morts parmi les soldats tchadiens. Dans un communiqué publié ce mardi 29 octobre, le gouvernement du Mali a apporté son soutien au Tchad.

« Le Gouvernement de la Transition se tient aux côtés (…) du Tchad pour condamner avec la plus grande vigueur cette attaque lâche et barbare », peut-on lire dans le communiqué du gouvernement malien. Cette attaque, selon le communiqué, a occasionné une quarantaine de morts et de nombreux blessés parmi les soldats tchadiens.

Toujours selon le communiqué, le président de la Transition Assimi GOITA, le Gouvernement et le Peuple du Mali expriment leurs sincères condoléances et leur profonde compassion à Mahamat Idriss Deby ITNO, Président de la République du Tchad, au Peuple tchadien et aux familles des victimes. Profitant du communiqué, le gouvernement rappelle sa « détermination à poursuivre avec la République du Tchad une lutte commune contre le terrorisme, sous toutes ses formes ».

La veille de l’attaque contre son armée, le président tchadien s’est rendu à Barkaram. Sur place, il a lancé et dirige l’opération « Haskanite ». Une opération militaire qui vise à traquer et neutraliser les auteurs de l’attaque terroriste.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

