Les “groupes armés terroristes ont utilisé des véhicules kamikazes bourrés d’explosifs”, a affirmé l’armée malienne dans un communiqué.

Un dernier hommage a été rendu aux six soldats tombés dans l’attaque contre le camp de l’armée à Sévaré. Six soldats maliens ont été tués et vingt autres ont été blessés dimanche 24 avril dans trois attaques simultanées de groupes “terroristes” contre des camps militaires dans le centre du Mali, a annoncé l’armée dans un communiqué.

Ces assauts, revendiqués par un groupe lié à Al Qaïda, ont visé les trois camps de Sévaré, Bapho et Niono. Les “groupes armés terroristes ont utilisé des véhicules kamikazes bourrés d’explosifs”, a affirmé l’armée malienne dans un communiqué.

Ils ont donc été revendiqués par la katiba du Macina du prédicateur peul Amadou Koufa, dans un message audio. La katiba du Macina est subordonnée à Iyad Ag Ghaly, chef du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), lié à Al Qaïda. “Ce dimanche matin, les moudjahidines de la katiba de Macina ont frappé trois camps des Fama”, les forces armées maliennes, citant de leur côté Ségou, Bapho et Niono, selon ce message audio en langue bambara.

Les Etats-Unis condamnent fermement les attaques coordonnées menées par des groupes terroristes armés contre les Forces Armées Maliennes (FAMa) à Sevare, Niono, et Bapho dans la matinée du dimanche 24 avril. Nous présentons nos condoléances aux FAMa et aux familles des personnes tuées et nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Nous devons tous être clairs dans la dénonciation des terroristes qui continuent à chercher et à semer la division entre les Maliens. Nous applaudissons la force de maintien de la paix de la MINUSMA pour sa réaction rapide en envoyant des forces pour aider à sécuriser Sevare à la demande des FAMa. Les Etats-Unis continuent d’être solidaires avec tous ceux qui, au Mali, travaillent à rétablir un Mali pacifique, sûr et démocratique dans lequel de tels actes de violence insensés seront éliminés.

Sur Twitter, la mission de l’ONU au Mali a « fermement » condamné « les attaques dirigées contre les FAMa à Sévaré, Niono et Bapho ». La Minusma dit avoir, « à la demande des FAMa, immédiatement déployé une force de réaction rapide à Sévaré

