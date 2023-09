Circulation à Gao : Les véhicules non immatriculés interdits

Suite à l’attaque kamikaze au camp Fihroun Ag Alinsar, le vendredi 8 septembre à Gao, le gouverneur de la région, le général de brigade Moussa Traoré a interdit jusqu’à nouvel ordre, la circulation des tous les véhicules non immatriculés et à vitres teintées.

Ce vendredi, jour saint pour les musulmans, les habitants de Gao ont été réveillés par une grosse détonation. C’était le camp Fihroun de Gao qui a été attaqué par trois véhicules kamikazes. Le premier a explosé à la porte du camp, le deuxième à l’intérieur et le troisième était occupé par des éléments terroristes au nombre de six dont trois ont été éliminés sur le champ par l’Armée malienne d’après nos sources dans la région.

Les éléments du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans qui ont attaqué le camp Fihroun de Gao étaient tous habillés en tenue de l’Armée malienne et à bord de pick-up à l’effigie FAMa. Dans ce contexte, impossible de faire le distinguo. Le gouverneur de la région de Gao, le général de brigade Moussa Traoré a pris des dispositions sécuritaires drastiques à Gao ville, villages, hameaux et campements.

Dans une lettre circulaire, il a interdit formellement et jusqu’à nouvel ordre la circulation des véhicules non immatriculés et les véhicules à vitres teintés. Dans la note circulaire, le gouverneur a exempté les véhicules et autres engins de l’Armée malienne.

Le chef exécutif régional met en garde que tout contrevenant qui viole cette mesure s’exposera aux sanctions prévues par les règlements en vigueur en la matière.

Ousmane Mahamane

Commentaires via Facebook :