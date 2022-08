Le dimanche, 7 août 2022, 17 soldats maliens, 4 civils et 7 terroristes ont été tués dans des combats entre l’armée malienne et des groupes terroristes à Tessit. « Ce dimanche 07 août 2022 vers 15h00, les unités FAMa de Tessit ont réagi vigoureusement contre une attaque complexe et coordonnée des groupes armés terroristes de l’Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS) », a indiqué, dans un communiqué, la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (Dirpa). Selon l’armée, le bilan provisoire est le suivant : 17 militaires maliens tués, 22 autres blessés, 9 portés disparus et d’importantes pertes matérielles ; 4 civils également tués, ainsi que 7 terroristes tués et 7 motos détruites et un nombre inconnu de morts et blessés emportés par les assaillants. Au cours de cette attaque complexe, précise l’armée, plus de 3 véhicules militaires ont été détruits. « Les opérations clandestines et non coordonnées de survol enregistrées par les Famas confirment la thèse que les terroristes ont bénéficié d’un appui majeur et d’une expertise extérieure », selon l’armée malienne.

Commentaires via Facebook :