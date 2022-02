Deux cents huit terroristes ont été tués par les Forces armées maliennes (FAMa), du 25 décembre 2021 à ce jour, lors de plusieurs opérations menées dans diverses régions du pays, a révélé jeudi à Bamako le premier responsable de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), lors de sa conférence de presse mensuelle.

Selon le colonel Souleymane Dembélé, sur ces 208 terroristes éliminés, 142 l’ont été tués dans l’opération ”Kélétigui” menée au centre du pays et 66 dans la zone sud (Koulikoro, Sikasso, Kayes…).

Durant la même période, les FAMa ont également procédé à 108 interpellations.

Quarante-sept armes ainsi que des munitions, 28 véhicules, 94 motos, 718 sacs de céréales ayant été pris aux populations comme “Zakat” par les extrémistes ainsi que 453 têtes de bovins et ovins ont été récupérés lors de ces offensives réalisées dans le cadre de la nouvelle opération dénommée “Kélétigui”.

Selon le chef de la DIRPA, “ces exploits” sur les théâtres des opérations confirment la montée en puissance des FAMa. Une situation rendue possible, a expliqué le colonel Souleymane Dembélé aux médias, par l’acquisition d’équipements (4 hélicoptères sortis d’usine, d’engins blindés et engins légers), le réarmement moral de la troupe, l’amélioration des conditions de vie et de travail des hommes et les efforts de restructuration visant tous les compartiments des Forces de défense et de sécurité (FDS) du pays.

Il a aussi rappelé que, grâce à l’accumulation des expériences vécues par les FAMa et à l’adoption de la nouvelle posture, les Groupes armées terroristes (GAT) sont ”en train d’être traqués” au-delà de la pose des mines artisanales, des sabotages des installations et l’utilisation des boucliers humains.

La conférence de presse a eu lieu quelques heures après l’annonce ce jeudi du retrait du Mali des forces Barkhane et Takuba par le président Emmanuel Macron.

”Toutes les forces européennes sont chez nous, mais ça nous a donné quoi ? Si le problème (menace terroriste) ne s’est pas empiré, je pense qu’on n’a pas eu de solutions”, a indiqué le colonel Souleymane Dembélé. ”Le Mali n’est pas seul et ne restera pas seul”, a-t-il assuré.

Depuis 2012, le Mali est confronté à une profonde crise multiforme aux niveaux sécuritaire, politique et économique. Les insurrections indépendantistes, les incursions djihadistes et les violences intercommunautaires ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés dans ce pays de l’Afrique de l’ouest.

Source: Agence de presse Xinhua

Commentaires via Facebook :