Cette zone est un bastion où ont convergée les terroristes et les trafiquants en tous genres. Le contrôle de l’ensemble du territoire national est une mission assignée aux FAMa par les autorités. Tous les moyens sont mis en œuvre pour y parvenir

Les vecteurs aériens des Forces armées maliennes (FAMa) ont traité cinq cibles terroristes avec succès, dans la nuit du 26 au 27 juillet dernière suite à de violents combats durant trois jours par nos unités en patrouille dans le secteur de Tinzaouatene, à la frontière algérienne , avant d’amorcer leur mouvement rétrograde, a annoncé samedi la direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), sur ses plateformes numériques. « L’État-major général des Armées informe l’opinion nationale que dans la nuit du 26 au 27 juillet 2024, les unités FAMa, en patrouille dans le secteur de Tinzaouatene depuis 3 jours, ont amorcé leur mouvement.

Les violents combats continuent contre la coalition des terroristes». Selon le commandement militaire, la zone en question reste un bastion où ont convergé les terroristes et les trafiquants de tous genres. Avant d’indiquer qu’elle est sous surveillance et que la situation est particulièrement suivie. L’état-major général des Armées salue et magnifie la bravoure et le professionnalisme des unités engagées «malgré les pertes humaines et matérielles».

Par ailleurs, la hiérarchie militaire invite les populations à quitter les positions terroristes pour prévenir les dommages collatéraux. Avant d’assurer que les FAMa restent déterminées et engagées pour la défense de la nation.

À travers plusieurs communiqués publiés plus tôt, la Dirpa informait que les FAMa ont infligé une lourde perte dans le rang des combattants terroristes du jeudi 25 au 26 juillet suite à leur riposte vigoureuse contre une attaque perpétrée par les ennemis de la paix, à Tinzaouatene, localité située à 223 km au nord-est de Kidal, à la frontière algérienne.

« L’état-major général des Armées informe l’opinion nationale que ce jeudi 25 juillet 2024, une patrouille des FAMa dans la zone de Tinzaouatene, localité située à 233 km au nord-est de Kidal à la frontière algérienne, a fait l “objet d’une attaque terroriste”, a indiqué le commandement militaire.

Selon la source sécuritaire, les combats ont repris vendredi dernier avec deux frappes chirurgicales contre des positions ennemies, dont les évaluations sont en cours. Le bilan provisoire de cette attaque fait état d’une vingtaine de terroristes éliminés. Plusieurs véhicules et une importante quantité de matériels de guerre ont été détruits. Côté FAMa l’on déplore deux morts et dix blessés ainsi que deux blindés et deux pick-up endommagés, informe la Dirpa. L’état-major indique suivre la situation avec une attention particulière et donner plus d’informations et de précisions au fur et à mesure de l’évolution.

La hiérarchie militaire rassure les populations que les FAMa restent déterminées à sécuriser les personnes et leurs biens sur l’ensemble du territoire et les invite à se fier uniquement aux informations officielles.

Aboubacar TRAORE

