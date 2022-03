– Dans une attaque contre un checkpoint d’Ansongo

Un militaire malien a été tué et deux « terroristes » neutralisés, samedi, lors d’une attaque contre un checkpoint d’Ansongo, à la sortie de Ménaka, dans le nord du pays, a annoncé dimanche soir l’état-major-général des armées du Mali dans un communiqué.

« Les FAMa ( forces armées maliennes) ont énergiquement réagi à une attaque terroriste à un checkpoint d’Ansongo à la sortie de Ménaka », a indiqué la même source, précisant qu’un soldat malien avait succombé par la suite pendant son évacuation alors que 2 « terroristes » avaient été neutralisés et un autre interpellé.

Le document a, en outre, souligné qu’« un camion transportant des populations civiles a été l’objet d’un braquage entre Gao et Ansongo ».

Et d’ajouter que « l’intervention des FAMa a permis l’arrestation de 02 personnes avec leurs armes et la récupération du camion braqué ».

Les embuscades et les attaques aux engins explosifs improvisés sont récurrents, notamment dans le centre du Mali et la région des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

Le Mali avait basculé dans l’insécurité depuis 2012 et, malgré le déploiement de forces régionales et internationales, la situation ne s’est pas stabilisée.

