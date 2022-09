L’Etat Major Général des armées informe l’opinion que la dynamique offensive des FAMA se poursuit pour rechercher et détruire les terroristes et leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l’opération Keletigui, et cela, malgré les contraintes liées à la période hivernale. Depuis le dernier communiqué hebdomadaire daté du 20 août 2022, les FAMa ont consolidé les succès tactiques avec des actions majeures contre des terroristes de plus en plus fébriles et orientant désormais leurs actions désespérées et pressions sur les paisibles populations civiles

Dans le théâtre centre de l’opération Maliko

Du 22 au 27 août 2022 dans le secteur 4 , zone de Douentza, les FAMa ont mené des opérations militaires qui ont permis de neutraliser 17 terroristes, auteurs de guets, de poses d’EEI et d’attaque contre les FAMa et les populations, une importante quantité a été également récupérée

Du 22 au 28 août 2022 , dans le secteur 3 de l’opération Maliko, région de Tombouctou les FAMa dans le cadre des patrouilles de sécurisation à Acharane Goundam et Niafunke ont interpellé 10 présumés terroristes dans les secteurs de tonka Goundam et Tindina, lesdits éléments ont été remis à la gendarmerie pour enquêtes.

Le 29 août 2022 suite aux renseignements d’opportunité une reconnaissance offensive nocturne dans le secteur de Toula Boni a permis de neutraliser 02 terroristes et récupérer 02 AK 47 et 01 téléphone portable

Du 29 au 30 août 2022, dans le secteur 5 de l’opération Maliko région de Ségou, le détachement FAMA de Nioro, lors d’une reconnaissance dans le secteur de Pogo a neutralisé 10 terroristes et récupérés 05 motos, 05 AK 47 01 PKM et 02 radios

Depuis le 04 septembre 2022, suivant la précision des renseignements, les FAMa mènent des patrouilles dans le secteur de Nia-ouro plateau dans le secteur de Sofara à la recherche des terroristes auteurs de la destruction de la digue agricole de Sofara dans la nuit du 14 juillet 2022 , de plusieurs attaques y compris celle du péage de Sienso, le 11 juin 2022 de même que les abus sur les populations avec la perturbation de la campagne agricole dans certaines localités. Ces opérations ont permis la neutralisation de 02 terroristes, la récupération de 01 PKM et 01 AK 47 et l’interpellation de plusieurs suspects y compris de redoutables terroristes recherchés. Les recherches et les enquêtes se mènent avec professionnalisme dans la zone.

Le 05 septembre 2022, la patrouille FAMA dans la localité de Doura , secteur de Tominan a interpellé 08 suspects en possession d’armes de guerre et de sacs d’engrais. Les interpellés ont été remis à la gendarmerie pour enquêtes approfondies.

Dans le théâtre Est de l’opération Maliko

Le 29 août 2022, des combats violents ont opposé les FAMa à un groupe armé terroriste, probablement l’EIGS dans le secteur de Tessit. Suite à ces attaques, le bilan fait état de :

Côté ami 03 morts et 08 blessés

Côté ennemi :44 combattants dont les corps ont été abandonnés sur place

Plusieurs motos incendiées et d’importantes quantités d’armes et de munitions récupérées.

Deux 2 chefs terroristes ont été neutralisés lors des combats entre Lelehoye et Tessit. Il s’agit de : Youssouf Ibrahim, chef Markaz dans la localité de Tin onor , située à 28 km au nord Est de Tessit et Hamadoun Argaya originaire du village de Fourni, cercle d’Ansongo, région de Gao.Également 14 AK 47,02 PKM et 01 Rpg -7 ont été récupérées et des motos détruites

Le 30 août 2022, une frappe aérienne a ciblé un plot logistique terroriste au sud-est de Tessit

Le même 30 août 2022, 09 présumés complices ont été interpellés en possession de produits destinés aux terroristes dans la région de Gao et ont été mis à la disposition de la gendarmerie.

Dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens, les FAMa avec l’appui de l’administration ont sécurisé le mouvement de plus de 250 véhicules entre Gao et Labbezanga

Le 06 septembre 2022 l’aviation FAMa a conduit une reconnaissance offensive contre les terroristes auteurs d’abus et de déplacements forcés des populations dans le secteur de Talataye les évaluations sont en cours

En zone sud

Sur la base de renseignements sur des zones refuges, des frappes aériennes ont été conduites sur 02 points de regroupement des groupes armés terroristes dans la zone de Nara (galo et Toula) faisant une cinquantaine de combattants neutralisés, 20 motos brûlées et de nombreux blessés. Les fouilles après les frappes ont aussi permis de récupérer 01 véhicule pickup,02 motos et libérer un otage du joug des GAT

Dans la Défense no 8 région de Sikasso, l’opération Hakilissigui qui a pour but la sécurisation des personnes et des biens, débuté le 25 août 2022 continue dans les secteurs de kignan tella karagana kouoro Barraga

L’état major général des armées appelle l’opinion à la vigilance dont la protection contre les propagande , l’intox et la désinformation des terroristes et de leurs complices a chaque fois qu’ils sont acculés dans leurs retranchements, a l’instar des opérations en cours dans le secteur de Sofara . La protection et la sécurité restent sa priorité et cela conformément au respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire ( DIH).

Par ailleurs, L’état major général des armées rassure les populations qu’aucun effort ne sera de trop pour les forces armées maliennes dans leur lutte implacable pour la protection des personnes et de leurs biens. Il rappelle que les actions de recherche de renseignements de poursuite et de neutralisation des terroristes jusque dans leurs derniers retranchements se poursuivront inéluctablement.

Bamako, le 06 septembre 2022

Le directeur de l’information et des relations publiques des armées

Colonel Souleymane Dembélé

Commentaires via Facebook :