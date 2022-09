De Douentza à Nara en passant par Ménaka, Sorafa, Tominian et Tessit, l’Armée a mis hors de combat de nombreux obscurantistes armés et récupéré des munitions et du matériel. Les FAMa promettent de maintenir la pression

La dynamique offensive des Forces armées maliennes (FAMa) se poursuit pour rechercher et détruire les terroristes et leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l’opération Kèlėtigui. Cela, malgré les contraintes liées à la période d’hivernage. Du 22 août au 5 septembre 2022, les FAMa ont neutralisé plus d’une centaine de terroristes, a annoncé l’état-major général des Armées.

Il ressort du communiqué publié mardi dernier que dans le théâtre centre de l’opération Maliko, du 22 au 27 août, dans le secteur 4, zones de Douentza et Boni, l’Armée a mené des opérations militaires qui ont permis de neutraliser 17 terroristes, auteurs de guets, de poses d’Engins explosifs improvisés (EEI) et d’attaques contre nos soldats et les populations. Une importante quantité de munitions a été également récupérée.

Selon la même source, du 22 au 28 août, dans le secteur 3 de l’opération Maliko, Région de Tombouctou, les FAMa, dans le cadre des patrouilles de sécurisation à Acharane, Goundam et Niafounké, ont interpellé 10 présumés terroristes dans les secteurs de Tonka, Goundam et Tindirma. Lesdits éléments ont été remis à la gendarmerie pour enquêtes.

Le 29 août 2022, suite aux renseignements d’opportunité, une reconnaissance offensive nocturne dans le secteur de Toula (Boni) a permis de mettre hors d’état de nuire 2 terroristes et récupérer deux AK-47 et un téléphone portable. «Du 29 au 30 août 2022, dans le secteur 5 de l’opération Maliko, Région de Ségou, le détachement FAMa de Niono, lors d’une reconnaissance offensive dans le secteur de Pogo, a neutralisé 10 terroristes et récupéré 5 motos, 5 AK-47, 1 PKM et 2 radios», précise l’Armée.

Depuis le 4 septembre 2022, suivant la précision des renseignements, les FAMa mènent des patrouilles dans le secteur de Nia-Ouro et Yourou plateau à la recherche des terroristes auteurs de la destruction de la digue agricole de Sofara dans la nuit du 14 juillet. S’y ajoutent plusieurs attaques y compris celle du péage de Sienso, le 11 juin dernier de même que des abus sur les populations avec la perturbation de la campagne agricole dans certaines localités.

«Ces opérations ont permis la neutralisation de 2 terroristes, la récupération d’un PKM et un AK-47 et l’interpellation de plusieurs suspects y compris de redoutables terroristes recherchés», énonce le document. Ajoutant que les recherches et les enquêtes se mènent avec professionnalisme dans la zone. Le 5 septembre dernier, la patrouille FAMa dans la localité de Doura, secteur de Tominian a interpellé huit suspects en possession d’armes de guerre et de sacs d’engrais. Les interpellés ont été remis à la gendarmerie pour enquêtes approfondies.

44 TERRORISTES NEUTRALISÉS- Par ailleurs, dans le théâtre-est de l’opération Maliko, le 29 août dernier, des combats violents ont opposé les FAMa à un groupe armé terroriste (GAT), probablement l’EIGS, dans le secteur de Tessit. Le bilan fait état de 2 morts et 8 blessés du côté ami, 44 terroristes neutralisés dont les corps ont été abandonnés sur place, plusieurs motos incendiées et d’importantes quantités d’armes et de munitions récupérées.

Deux chefs terroristes ont été neutralisés lors des combats entre Lelehoye et Tessit. «Il s’agit de Youssouf Ibrahim, chef de Markaz dans la localité de Tin-Onor, située à 28km au Nord-est de Tessit et Hamadou Argaya originaire du village de Founi, Cercle d’Ansongo, Région de Gao », relève le communiqué. Également, 14 AK-47, deux PKM et un RPG-7 ont été récupérés et des motos détruites.

Le 30 août dernier, d’après la source sécuritaire, une frappe aérienne a ciblé un plot logistique terroriste au sud-est de Tessit. Le même jour, 9 présumés complices ont été interceptés en possession de produits destinés aux terroristes dans la Région de Gao et ont été mis à la disposition de la gendarmerie. «Dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens, les FAMa, avec l’appui de l’administration, ont sécurisé le mouvement de plus de 250 véhicules civils entre Gao et Labbezanga », signale le document.

En zone sud, sur la base de renseignements sur des zones refuges, des frappes aériennes ont été conduites sur deux points de regroupements des GAT dans la zone de Nara (Galo et Toula) faisant une cinquantaine de combattants neutralisés, 20 motos brûlées et de nombreux blessés. «Les fouilles après les frappes ont aussi permis de récupérer un véhicule Pick-up, deux motos et libérer un otage du joug des GAT», fait savoir l’état-major général des Armées.