Perturbation du trafic routier Koury/Koutiala Des hommes armés font parler d’eux

Hier en début de matinée, les forains devant se rendre à la foire hebdomadaire de Koury, situé à 100 km de Koutiala, à la frontière avec le Burkina Faso ont été surpris par un embouteillage au carrefour de Ourikéla/Tandio. Selon nos informations, ce sont des hommes armés apparentés à des djihadistes qui ont immobilisé un véhicule de la BNDA à bord duquel il y avait que le chauffeur. Mécontent après des fouilles, ils incendieront le véhicule et laissent quand même la vie sauve au chauffeur. Cette nouvelle a créé la panique au niveau du marché hebdomadaire de Koury. Fort heureusement, les Famas sont arrivés à temps pour débloquer la situation. Ce qu’il faut savoir, ces hommes armés sont signalés dans la zone de Tandio, de Ourikéla et au-delà fermant même des écoles sur leur passage. La grande base de Tièrè à soixante kilomètres de Sikasso qui vient d’être démantelé par l’armée, était un lieu de refuge et de formation pour ces hommes armés non identifiés.

La Rédaction

