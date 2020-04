-Maliweb.net- Lors d’un point de presse animé, ce vendredi, à Bamako au siège du chef de file de l’opposition sur les conditions de libération de cinq ex-otages, Me Demba Traoré a indiqué que ce sont les maires de Koumaïra et son adjoint qui ont conduit les négociations jusqu’à obtenir leur libération. Selon lui, l’adjoint du maire qui est revenu avec les 5 compagnons de l’opposant ont été admis au centre de santé de Nianfunké. « Ils sont tous à Nianfunké et leur état de santé ne présente pas apparemment de problèmes. Ils disent avoir été bien traités par leurs ravisseurs », a précisé le secrétaire à la communication de l’URD, ajoutant qu’aucune rançon n’a été versée aux ravisseurs pour obtenir la libération des otages.

Et de poursuivre que le maire lui-même serait avec le chef de file de l’opposition et trois autres otages restent dans les mains des hommes armés non identifiés à l’origine du rapt.

Pour rappel, Soumaïla Cissé et plusieurs de ses compagnons ont été enlevés, le mercredi 25 mars dernier, par des hommes armés non identifiés dans le cercle de Niafunké alors qu’ils étaient en campagne au compte des élections législatives du dimanche dernier, qu’il a emporté haut la main dès le premier tour selon les résultats provisoires communiqués par le Ministre de l’Administration Territoriale.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :