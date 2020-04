Dans un communiqué rendu public hier, le gouvernement informe l’ensemble de l’opinion nationale et internationale que sur les instructions du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, une Cellule de crise pour la libération de l’honorable Soumaïla Cissé et de ses compagnons a été mise en place.

Présidée par Ousmane Issoufi Maïga, ancien Premier ministre, cette cellule de crise a pour mission d’assurer la coordination de l’ensemble des actions en vue de la libération du chef de file de l’opposition politique et de ses compagnons. «Le gouvernement mettra tous les moyens en œuvre pour ramener sains et saufs l’honorable Soumaïla Cissé et ses compagnons à leurs familles», indique le communiqué. Aussi, le gouvernement exprime sa compassion et sa solidarité aux familles et proches de nos concitoyens privés de leur liberté et appelle toutes les bonnes volontés à s’impliquer pour leur libération.

Madiba KEÏTA

