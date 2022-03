Les autorités mauritaniennes ont vivement protesté contre les récentes disparitions de plusieurs de ses ressortissants qui seraient arrivés sur le sol malien. Le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie a convoqué, hier mardi, l’ambassadeur du Mali, Mohamed Dibassi, par rapport à cette question.

En convoquant le diplomate malien, les autorités mauritaniennes ont exprimé leur préoccupation et vive protestation par rapport au sort que beaucoup de ses ressortissants seraient entrain de vivre sur le territoire malien. La Mauritanie accuse les forces armées maliennes d’avoir récemment perpétré des «actes criminels récurrents » sur le territoire du Mali contre ses ressortissants démunis et innocents. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a confirmé d’avoir convoqué l’ambassadeur de la République du Mali pour lui informer « de la condamnation des récents actes criminels récurrents perpétrés par des forces régulières maliennes contre les citoyens innocents et sans défense sur le territoire malien ».

La Mauritanie estime qu’un « acte similaire précédent a occasionné l’envoi d’une délégation de haut niveau en République du Mali, pour tenter de contenir ce comportement hostile envers nos concitoyens, et malgré les assurances données à cet égard, la réponse des responsables maliens, au niveau central et régional, est restée en deçà des attentes ». Les médias Mauritaniens rapportent en citant des sources locales que ce sont au moins une trentaine de civils mauritaniens dans les villes de Bassikounou et Fassala à la frontière avec le Mali qui ont été tués. Des manifestations ont été organisées hier dans la capitale mauritanienne pour protester et dénoncer cette situation. Il y a deux mois, sept ressortissants Mauritaniens avaient été tués sur le territoire malien près de Nara. La mort de ces civils avait fait l’objet de l’ouverture d’une enquête au Mali pour situer la responsabilité et poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces crimes ignobles. Malheureusement, jusqu’à nos jours, aucun rapport d’enquête n’est paru pour situer la responsabilité.

Cet incident diplomatique intervient au moment où le Mali, isolé économiquement dans l’espace de la CEDEAO, se tourne vers la Mauritanie pour exporter et importer ses produits. D’ailleurs, la question de la coopération sur le plan des échanges économiques et commerciaux a été évoquée lorsque l’ambassadeur du Mali a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères qui explique, dans son communiqué, que les liens historiques et fraternels ainsi que les considérations humanitaires empêchent la Mauritanie « d’affamer le peuple malien frère». En conséquence, la Mauritanie prévient que « la vie de nos innocents concitoyens et la sécurité de leurs biens resteront au-dessus de toute autre considération».

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

