Dans ce rapport, le cluster de Sécurité Alimentaire estimait que 4,7 millions de personnes au Mali seront touchées par l’insécurité alimentaire cette année. Les membres du groupe de sécurité alimentaire ciblent 1,7 million de personnes, soit 80% de toutes les personnes dans le besoin dans le cadre du plan de réponse humanitaire 2021. Le document indique que cette situation alimentaire s’explique par plusieurs raisons notamment les conflits armés, l’insécurité généralisée, les déplacements de population et la crise sanitaire actuelle du COVID-19.

Notons qu’en vue de répondre aux besoins alimentaires de base et protéger les moyens de subsistance des plus vulnérables, le Programme alimentaire mondial des Nations-Unies a lancé, en juillet 2020, une intervention alimentaire et nutritionnelle à grande échelle. L’objectif était pour venir en aide à près d’un million de personnes dans les régions du Nord et du Centre du Mali. Cette assistance fournie en partenariat avec le gouvernement du Mali, a soutenu le Plan national de réponse, pendant les périodes de soudure, de juin à août 2020.

L’insécurité alimentaire se fait déjà sentir dans certaines localités du Centre du pays. Des présumés terroristes ont privé les populations de toutes activités agricoles. À Zantou, une localité située dans le cercle de Niono, plusieurs ménages sont touchés par l’insécurité alimentaire. Cette situation a provoqué le déplacement de beaucoup de familles vers les grandes villes. Elles jugent critique la situation et demandent aux autorités de leur venir en aide.

