Après l’attaque meurtrière d’Inatès, du mardi 10 décembre dernier, contre l’armée nigérienne, les dirigeants du G5 sahel ont tenu à Niamey un sommet extraordinaire, le weekend dernier, où ils ont appelé à la communauté internationale à agir et la mobilisation des forces dans le fuseau centre en proie aux groupes terroristes.

-Maliweb.net- Ce sommet présidé par Roch Marc Christian Kaboré était initialement prévu à Ouagadougou a été délocalisé à Niamey après l’attaque meurtrière d’Inatès, dans l’ouest du Niger. Les cinq présidents de cette organisation ont tenu à apporter leur solidarité aux familles des victimes de l’attaque d’Inatès qui a fait 71 morts au sein de l’armée nigérienne et plusieurs dizaines de morts parmi les forces obscurantistes. Dans le communiqué final du sommet de Niamey, les dirigeants du G5 Sahel ont convenu de mobiliser davantage de forces armées de leur pays dans le fuseau centre qui est très affecté par les actions des groupes armés terroristes à cause de la prolifération des attaques. Outre, ils ont insisté sur la nécessité d’assurer les services sociaux de base et la présence effective de l’Etat dans les zones fragiles. Ce dispositif prévoit de veiller à la consolidation du triptyque : peuple, gouvernement, forces de défense et de sécurité dans la zone des trois frontières. Le G5 Sahel a décidé de mettre un accent particulier sur la lutte contre le trafic d’armes et de drogue et d’orpaillage clandestin dans cet espace sahélien. Ils sont unanime que le trafic constitue la principale source de financement du terrorisme dans le Sahel.

Ce sommet a été mis à profit par les État du G5 Sahel pour interpeller, pour la énième fois, la communauté internationale à s’impliquer dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les dirigeants du Niger, du Burkina Faso, du Tchad, du Mali et de la Mauritanie ont rappelé que la situation d’instabilité qui prévaut dans leur pays est une conséquence de la déstabilisation de la Libye suite à l’intervention de l’OTAN.

Cet appel a été réitéré au Conseil de sécurité des Nations Unies afin qu’il examine leur requête consistant à placer le mandat de la MUNISMA sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Auparavant, cette même requête a été faite par le Président Sénégalais et son homologue de la Mauritanie le mois dernier à Dakar lors du forum international pour la Paix et la Sécurité en Afrique.

Toujours dans cadre de la recherche des réponses contre le terrorisme au Sahel, les présidents ont appelé la communauté internationale à la mise en place d’un plan, de type Plan Marshall pour les pays du G5 Sahel. Lequel, selon eux, permettra de lutter contre la pauvreté considérée par les experts comme l’une des causes de l’expansion du terrorisme.

Les dirigeant de G5 Sahel estime que la guerre contre le terrorisme ne saurait être gagner seuls. D’où cet appel du Président Roch Marc Christian Kaboré : « les alliés sont nécessaires pour vaincre les groupes jihadistes qui déstabilisent le Sahel ».

Par ailleurs, ils ne veulent pas limiter le partenariat dans la lutte contre le terrorisme avec la France seule, d’autres pays européens et d’’Amérique sont la ligne de mire du G5 Sahel.

Les dernières attaques dans la zone dite des trois frontières contre l’armée malienne et nigérienne ont montré la puissance de feu des groupes terroristes. Pour le président burkinabé, les terroristes se sont perfectionnés dans leurs méthodes de travail en se professionnalisant. « Nous devons lutter contre des gens qui sont venus d’autres aires où ils ont combattu, la Syrie, et qui apportent leur contribution à la formation de ces personnes-là. Donc nous avons besoin des alliés, nous avons besoin d’avoir un travail beaucoup plus transparent et coordonné entre nous. Nous sommes ouverts à tout partenariat international qui peut nous aider dans la lutte contre le terrorisme », a indiqué Roch Marc Christian Kaboré.

