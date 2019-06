Le Président de la République, affecté, bouleversé et choqué, par ce qu’il venait de voir sur le terrain a profité de l’occasion pour rencontrer les rescapés de cette catastrophe humaine. Au cours de cette rencontre , le Chef de l’Etat sur un ton ferme, a rappelé aux populations les risques de détention illicite des armes de petits calibres . « Seuls les militaires doivent porter les armes pour défendre leur pays , sécuriser les populations et leurs biens » a-t-il averti.

Sur ce plan l’État va sévir désormais et tout jeune , tout détenteur illicite d’armes de petits calibres sera traduit en justice et sanctionné avec la dernière rigueur . “L’Etat procédera immédiatement au désarmement de tous ceux qui détiennent illégalement les armes et celui qui refusera de rendre son arme sera sanctionné sévèrement par la loi”. A l’endroit des jeunes , le Chef de l’Etat, les a sensibilisés pour qu’ils ne tombent pas sous l’influence des gens de mauvais esprits et des ennemis de la paix au Mali. « Ne les écoutez pas et ne les suivez pas , n’acceptez jamais de rendre justice avec une quelconque vengeance . N’acceptez pas de vous enrôlez dans une milice quelconque. Ceux qui sont là à vous influencer et à vous conseiller mal le paieront très bientôt devant la justice » a ajouté IBK .

Le Président de la République a invité toutes les populations à la quiétude , à la solidarité aux valeurs sociétales qui nous unissent , au vivre ensemble.

Le Chef de l’Etat a présenté ses condoléances les plus émues aux familles des disparus et leur a donné l’assurance que l’État prendra toutes les dispositions idoines pour le retour à la normale dans le village et environs.

Les assurances données par le Chef de l’Etat sur place ont soulagé les populations qui ont bien apprécié la venue dans leur village , du Président de la République en personne en écourtant sa mission pour le Mali en Suisse , toutes affaires cessantes, pour venir partager avec elles leur douleur.

Elles ont salué le Président de la République pour sa prompte réaction d’envoyer dès les premières heures des massacres sur les lieux, son Premier ministre et certains membres du gouvernement. Toute chose selon elles qui dénote de la considération et de l’attention des plus hautes autorités envers elles , et surtout de l’importance qu’il accorde à la vie humaine et à la protection des biens de ses concitoyens. Elles ont salué les annonces rassurantes du Chef de l’Etat, notamment la sécurisation de leur village , leur relogement, les assistances alimentaires , la prise en charge des blessés , les dispositions urgentes pour situer les responsabilités et traduire en justice les coupables et leurs complices de cet acte violent, barbare et lâche, digne d’une autre époque .

En début d’après-midi, le Président de la République a visité les blessés à l’hôpital Somino Dolo de Sévaré pour s’imprégner de leur état de santé avant de leur souhaiter prompt rétablissement. IBK s’est assuré de leur moral et état psychologique et a félicité le personnel médical et sanitaire de l’hôpital pour leur mobilisation autour des blessés et leurs accompagnants . Tous les blessés, dès les premières heures, ont été intégralement pris en charge par l’État malien.

Cellule de Communication et des Relations Publiques de la Présidence de la République

