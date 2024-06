Dans le cadre de la restitution de son rapport annuel 2023 auprès des institutions de la République, le Comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises Nationales de la Refondation (CINSERE-ANR), était au Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC) le jeudi 27 juin 2024. Le coordinateur du CINCERE-ANR, maître Amadou Tiéoulé DIARRA, a procédé à la remise solennelle d’une copie du rapport annuel 2023 au Président du CESEC, monsieur Yacouba KATILE.

C’est au total 517 recommandations issues des Assisses Nationales de la Refondation qui ont fait l’objet d’évaluation et de suivi. Elles sont réparties en trois catégories. C’est 55 actions prioritaires devant être réalisées durant la période de la Transition, 153 actions prioritaires complémentaires dont la mise en œuvre doit démarrer courant Transition voire au-delà et 309 actions non prioritaires pour la période de la Transition.

Maître Amadou Tiéoulé DIARRA a souligné dans son intervention que l’ambition du CINSERE-ANR est de requérir des opinions diversifiées sur son travail. Et ce, avant d’ajouter que : « le souci majeur du Chef de l’Etat, Son Excellence le colonel Assimi GOÏTA est de favoriser l’élargissement des niveaux de diffusion des résultats des interactions entre le Comité et les départements ministériels, les institutions et nos concitoyens ». L’orateur parlant du CESEC, a laissé entendre que l’Institution joue un rôle de pôle majeur dans le développement économique, social, culturel et environnemental du Mali. « Votre rôle moteur est indéniable. Il est intéressant pour tout acteur politique averti de convertir vos conseils en énergie afin de mettre en mouvement l’ensemble du pays » a affirmé le coordinateur du Comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assisses Nationales de la Refondation. Pour sa part, le Président du CESEC, monsieur Yacouba KATILE, a indiqué que les recommandations issues des Assises Nationales de la Refondation représentent un socle sur lequel nous pouvions nous appuyer pour bâtir un avenir meilleur pour notre pays.

« Il me plaît à cette occasion de saluer la forte volonté politique des plus hautes autorités pour la dynamique impulsée au processus de Refondation du Mali par le biais des ambitieuses réformes politiques et institutionnelles », a exprimé le patron du CESEC. Il a ensuite félicité le CINCERE-ANR pour son travail assidu et rigoureux.

Il faut noter que dans le rapport, il ressort qu’en termes de bilan sur les 55 actions prioritaires, 20 ont été réalisées au 31 décembre 2023, soit 36,36%. Les actions prioritaires en cours de réalisation au 31 décembre 2023 sont au nombre de 33, soit 60 %.

Baba Bourahima CISSE

Conseiller en Communication CESEC

