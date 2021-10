Mission d’élaboration du Recueil annuel 2021 des attentes, des besoins et des problèmes: Le CESC à l’écoute de nos compatriotes vivant en Côte d’Ivoire

La mission d’élaboration du recueil annuel 2021 des attentes, besoins et des problèmes des maliens établis à l’extérieur se poursuit. Après les étapes de la Mauritanie et du Sénégal, la délégation du Conseil Economique, Social et Culturel, conduite par son Vice-président, M. Amadou Sanoussi DAFE était en Côte d’Ivoire du 05 au 06 octobre dernier. En marge de la rencontre avec nos compatriotes, la mission a été successivement reçue par les autorités diplomatiques et consulaires du Mali en Côte d’Ivoire, ainsi que le Conseil Economique Social, Culturel et Environnemental dudit pays.

L’inexistence d’un cadre facilitant l’investissement dans le pays d’origine (le Mali), l’Education et l’insertion socioprofessionnelle des enfants issus de la Disapora, le manque d’une couverture sociale, ainsi que le difficile accès aux documents à caractère administratif sont entre autres préoccupations soulignées par la forte communauté malienne vivant en Côte d’Ivoire, à la délégation du Conseil. L’occasion a été mise à profit par le Chef de la mission du CESC, non moins, Vice-président de la 8ème institution, M.Amadou Sanoussi Dafé pour expliquer l’importance de cet exercice constitutionnel . Selon –lui, ladite mission dénote de la forte attention qu’accordent les plus hautes autorités aux compatriotes établis à l’extérieur. M. DAFE n’a pas manqué de transmettre les solutions fraternelles du nouveau Président du CESC, qui n’est d’autre que M. Yacouba KATILE. Il a ensuite rassuré l’assemblée d’une transmission diligente desdites difficultés aux autorités compétentes. Les débats très enrichissant, se sont déroulés dans une atmosphère conviviale.

Au cours de son séjour à Abidjan, la délégation a rendu une visite de courtoisie à l’Ambassadeur du Mali en Côte d’Ivoire et au Consulat. Les échanges empreints de fraternité et de courtoisie ont porté sur les missions de la juridiction, les difficultés liées au fonctionnement régulier de la juridiction et des propositions de solutions. Elle s’est également rendue au Conseil Economique Social Environnemental et Culturel de la Côte d’Ivoire, dont la présidence est assurée par l’ancien Ministre de la Santé, Dr. Eugene Aka AOUELE.

La délégation est attendue au Congo Brazzaville pour le même exercice consacré par les dispositions de l’article 107 de la constitution.

Baba Bourahima CISSE

Conseiller en Communication du CESC

