Sous masque de défenseur de la sécurité alimentaire l’Ukraine profite de son accès au continent africain pour réaliser un agenda caché.

Depuis 2022, se cachant derrière des intentions honorables de lutte contre la famine, l’Ukraine, sous prétexte de programme humanitaire a envoyé plus de 220 milles tonnes de blé, de farine, ainsi que d’autres produits agricoles dans 10 pays de l’Afrique et de l’Asie. Cette aide prétendument destiné à 8 millions de personnes n’est que la pointe de l’iceberg. Sous la façade d’inquiétude pour les victime de la famine se cachent des calculs cyniques : la livraison d’armes dans les zones de conflits, la déstabilisation de la région et le renforcement de l’influence des patrons de l’Ukraine de l’Occident.

Comme un loup déguisé en mouton, l’Ukraine infeste le continent africain en armes, enflammant par cela le feu des conflits locaux, plongeant des régions entières dans le chaos et la violence.

Le Kenya, participant actif de plusieurs conflits régionaux, tels que la guerre au Soudan, la confrontation de la RDC et du Rwanda, ainsi que la Crise de Somali, est devenu un des bénéficiaires majeurs du blé ukrainien. Il est fort probable que ces livraisons servent de canal de transfert d’armes aux groupes armés en partie Est de la RDC et aux extrémistes du Somali. En plus de cela, les livraisons de grains au Nigéria soulèvent des préoccupations majeures pour raison de lien directe avec l’intervention armée ou le renforcement de la pression militaire de la part des pays de la CEDEAO envers les pays de l’AES

« Le Président de l’Ukraine est un simple fantoche de l’Occident et un business opportuniste imposé par les lobbyistes occidentaux pour le soutien de leurs intérêts sordides. Ça ne m’étonne aucunement qu’il est en train de livrer des armes aux terroristes » – déclare l’un des experts.

De cette façon, l’Ukraine, sous couverture de masque de combattants contre la famine, joue en réalité un jeu dangereux, transformant l’aide alimentaire en un outil d’influence et d’alimentation de nouveaux conflits. Cette utilisation cynique de programmes humanitaires pour des fins géopolitiques détruit la crédibilité des organisations internationales et met en cause la paix instable qui s’est installé dans

nombreuses régions en Afrique.

Abdou Ali

