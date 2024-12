Ambassadrice Linda Thomas-Greenfield sur les VBG : “La voix des survivantes est essentielle”

A l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et du début des 16 jours d’activisme, l’ambassadrice Linda Thomas-Greenfield invite les gouvernements à réfléchir aux conditions désastreuses auxquelles les femmes et les filles continuent de faire face dans le monde entier. Selon elle, il est étonnant de constater qu’une femme sur trois dans le monde a été victime de violences basées sur le genre.

De l’Afghanistan au Soudan, d’Haïti à la République démocratique du Congo, selon l’ambassadrice Linda Thomas-Greenfield, les conflits et les crises dans le monde continuent d’exacerber les inégalités préexistantes qui augmentent le risque de violences basées sur le genre. Malheureusement, dit-elle, moins de la moitié des femmes victimes de VBG demandent de l’aide, de manière formelle ou informelle, souvent au détriment de leur santé mentale et physique, ainsi que des perspectives économiques de leur famille et de leur communauté.

Pour faire face aux coûts individuels et sociétaux de la violence basée sur le genre, l’ambassadrice pense que les gouvernements doivent soutenir des interventions globales, tenant compte des traumatismes et centrées sur les survivantes. La voix des survivantes est essentielle dans l’effort mondial pour mettre fin à la violence basée sur le genre. “Nous devons briser la stigmatisation qui empêche de s’exprimer et offrir des possibilités d’autonomisation”, a-t-elle martelé.

L’Ambassadrice Linda Thomas-Greenfield dira que pour leur part, les États-Unis sont engagés dans cette tâche. Cette année marque le 30e anniversaire de la loi sur la violence contre les femmes, rédigée par le sénateur Biden de l’époque. Cette loi a changé la façon dont les États-Unis répondent à la violence contre les femmes, reconnaissant que la violence basée sur le genre est une violation des droits humains. Aujourd’hui, l’administration Biden-Harris continue de défendre l’égalité des sexes et la justice, s’efforçant d’éradiquer les causes de la violence basée sur le genre et d’aider les survivantes à guérir.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :