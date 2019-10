L’attaque d’individus armés contre la grande mosquée de Salmossi, dans le nord du Burkina Faso, a fait au moins 16 morts et deux blessés graves, écrit l’AFP.

Au moins 16 personnes ont été tuées et deux blessées grièvement vendredi soir dans une attaque contre une mosquée à Salmossi, à une vingtaine de kilomètres de Gorom-Gorom, dans le nord du Burkina Faso, a annoncé l’AFP se référant à des sources sécuritaire et locale.

«Des individus armées ont attaqué la grande mosquée de Salmossi entre 19h00 et 20h00 [locale et GMT], faisant au moins 16 morts», a déclaré à l’AFP une source sécuritaire. «13 personnes sont mortes au cours de l’attaque et 3 autres ont succombé quelques heures après suite à de graves blessures», a-t-elle ajouté, et «deux autres blessés sont dans un état critique».

Un habitant de Gorom-Gorom, joint depuis Ouagadougou, a confirmé l’attaque, précisant que des habitants de Salmossi avaient fui vers Gorom-Gorom.

Source: sputniknews.com –

