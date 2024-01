Biden ou Trump? Musk nomme celui qui n’aura pas son vote aux présidentielles US en 2024

Le milliardaire américain a indiqué qu’il n’envisageait pas de voter pour le Président sortant, Joe Biden, à la prochaine élection présidentielle américaine. Et ceci contrairement à ses préférences de l’élection précédente.

“Je ne peux pas imaginer voter pour Biden cette fois-ci,” a-t-il écrit sur le réseau social dont il est propriétaire, X.

“Do I believe Biden won? Yes, I believe he won.” – Elon Musk

You voted for Biden. “I did.” -Elon Musk. pic.twitter.com/FipIkGQZqt

