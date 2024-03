Dans un récent entretien avec l’agence de presse russe TASS, l’assistant du Kremlin, Yury Ushakov, a révélé des plans ambitieux pour la mise en place d’un système de paiement révolutionnaire au sein des BRICS, l’alliance devenue BRICS+ après l’entrée de 5 nouveaux pays. Cette initiative, qui remonte à 2019, prend désormais une nouvelle dimension, alors que les tensions entre le bloc occidental et les BRICS s’intensifient, accélèrent ainsi le calendrier prévu.

Le projet, selon les déclarations d’Ushakov, vise à établir un système de paiement indépendant basé sur les technologies de la blockchain et les monnaies numériques. Toutefois, il est important de noter que l’article de TASS évite soigneusement le terme « cryptomonnaies », laissant entendre que ce système pourrait reposer sur des échanges de monnaies numériques de banques centrales (MNBC).

Cette initiative, loin d’être uniquement politique, se veut également être un outil au service des citoyens et des entreprises. Comme l’a souligné Yury Ushakov, l’objectif principal est de créer un système pratique, rentable et exempt de toute ingérence politique, tout en utilisant des outils de pointe tels que la blockchain et les technologies numériques.

L’année 2024 s’annonce donc comme une étape cruciale dans la réalisation de ce projet, avec pour objectif d’augmenter le rôle des BRICS dans le système monétaire et financier international. Cette volonté s’inscrit dans une démarche plus large de dédollarisation et de renforcement du caractère multipolaire du marché mondial, comme l’a souligné l’assistant du Kremlin.

Il est indéniable que la création d’un tel système de paiement au sein des BRICS représente un défi de taille, tant sur le plan technique que politique. Cependant, si cette initiative parvient à voir le jour, elle pourrait avoir des répercussions majeures sur l’équilibre économique et financier mondial, en offrant une alternative crédible au système actuel dominé par le dollar américain.

Source: https://lanouvelletribune.info/

