Les deux attaques ont eu lieu dans la région du Centre-Nord. Un camion de transport de marchandises, dans lequel se trouvaient également des passagers, a sauté sur un engin explosif improvisé. L’attaque s’est déroulée aux environs de 12h, selon une source sécuritaire, entre les localités de Guendbila et Barsalogho.

Le camion a été complètement détruit, selon des témoins. Parmi les victimes figurent des femmes et enfants. Des renforts militaires ont été déployés sur place et des opérations de ratissage sont en cours selon le gouvernement.

La deuxième attaque a visé un convoi de vivres destiné aux populations de Kelbo et environnants, toujours la région du Centre-Nord. Les vivres étaient escortés par les forces de défense et de sécurité jusqu’à la commune de Dablo. « Face au mauvais état de la route, le contenu du camion a été transféré sur les tricycles pour leur destination finale », explique une source sécuritaire. Ce sont ces tricycles qui ont été attaqués par des individus armés non identités entre Dablo et Kelbo.

Selon le gouvernement, cette attaque a été perpétrée par des terroristes. Et elle a fait plusieurs morts parmi les conducteurs de tricycles et d’importants dégâts matériels. Les vivres appartenaient au Programme alimentaire mondial (PAM). Après l’attaque, les assaillants ont emporté une partie des vivres selon une source sécuritaire.

Le gouvernement invite les transporteurs à se conformer aux consignes de sécurité et s’assurer de la praticabilité des voies par une collaboration avec les forces de défense et de sécurité avant d’emprunter les routes.