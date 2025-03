Donald Trump est revenu sur sa fameuse dispute avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky qui a eu lieu lors d’une réunion à Washington fin février. Selon le président américain, la situation était “particulièrement compliquée” au moment de cette rencontre. “Nous devions amener l’Ukraine à prendre la bonne décision”, a-t-il expliqué

Les images de l’altercation publique entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche fin février ont fait le tour du monde. Dans le Bureau ovale, Trump et son vice-président, J.D. Vance, ont accusé le président ukrainien d’être irrespectueux et ingrat. “Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale”, a notamment lancé le président américain à son homologue ukrainien. Quelques jours après cette altercation publique, Volodymyr Zelensky a tendu la main à Trump en affirmant être “prêt à travailler sous son leadership pour obtenir une paix durable”.

Hier, au Kennedy Center de Washington, le président américain est revenu sur l’incident. “Ce n’était pas une situation facile”, a-t-il affirmé aux journalistes. “Beaucoup de gens sont tués sur le front et nous devions amener l’Ukraine à prendre la bonne décision.” Donald Trump a par ailleurs souligné que le monde n’avait vu qu’un “petit aperçu” de ce qu’il s’est dit dans le Bureau ovale ce jour-là. Entre-temps, selon le président américain, l’Ukraine “a fait ce qu’il faut”.

“La situation est mauvaise en Russie et en Ukraine”, a ajouté Donald Trump. “Mais nous allons voir si nous pouvons travailler à un accord de paix et à un cessez-le-feu, et je pense que nous y parviendrons”, a-t-il précisé, faisant référence à son appel téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine qui a lieu ce mardi. Donald Trump veut convaincre Vladimir Poutine d’accepter son projet de trêve en Ukraine et s’est déjà dit disposé à parler de “partage” de terres avec son homologue russe, une perspective extrêmement inquiétante pour Kiev.

Source: 7sur7.be

