CELEBRATION DE LA FRANCOPHONIE AU RWANDA : Le démarrage du PNFR et l’enseignement du français officialisés

A l’occasion de la célébration de la journée internationale de la francophonie, le ministère de l’éducation du Rwanda et ses partenaires ont officialisé le démarrage du plan national pour l’enseignement et l’apprentissage du français au Rwanda (PNFR).

Selon le ministre de l’Education, Dr. Valentine Uwamariya, ce plan répond non seulement à la promotion de la langue française, mais aussi à d’autres besoins. «Ledit plan répond à la décision de notre Gouvernement d’accorder à la langue française un rôle plus important dans les secteurs de l’éducation, de la formation et du commerce. Le plan constate le potentiel d’une collaboration plus étroite avec le monde francophone dans les échanges régionaux, le commerce et le tourisme », a-t-elle déclaré.

L’ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Anfré, dira que ce plan s’adresse aux professeurs de français, c’est-à-dire aux Rwandais enseignant le français. L’idée est d’améliorer les capacités pédagogiques des enseignants, précise Antoine Anfré.

De leur côté, certains bénéficiaires de ce plan tels que les élèves et les professeurs déclarent qu’il donne l’espoir de voir la langue française revivre dans la société rwandaise ; et va contribuer à la qualité de l’éducation en général.

Lors de cette célébration, diverses activités ont été menées, dont un quiz aux élèves des écoles francophones de Kigali sur les notions de culture et connaissance générale de la Francophonie. Il y a eu également l’exposition de différentes institutions et pays membres de la francophonie. Les élèves de l’école belge de Kigali ont été les meilleurs. Jean de Dieu Nizeyimana, enseignant du français langue étrangère au Green Hills Academy, exprime ses sentiments de joie. « Je suis très content quand je vois le français commencer à revivre. C’est important pour notre pays. Au niveau de l’éducation, si on renforce beaucoup la formation des professeurs, le projet va sans doute réussir. Je remercie le gouvernement rwandais, car c’est une très bonne action, comme vous le savez dans le temps, on commençait à oublier le français, mais il est là », dit-il.

Les élèves aussi ont profité pour exprimer leur sentiment par rapport à leurs attentes au plan de l’enseignement et de l’apprentissage du français au Rwanda.

Bruce Musoni, jeune étudiant en 8ème année au Green Hills Academy aime bien le français. Ce plan est une bonne nouvelle pour lui.

« Oui, le français est une langue difficile à apprendre, mais quand on y met assez du courage et d’estime de soi on parvient à le parler, je suis content de ce plan », indique-t-il.

Dans le cadre de l’exécution du PNFR, actuellement, une cinquantaine de volontaires de l’Organisation Internationale de la Francophonie qui enseignent le français ont été déployés depuis 2020. Le budget du Plan chiffré à 10 millions d’euros est couvert à hauteur de 60% par l’Agence Française de Développement, 25% par le MINEDUC, 5% par l’Ambassade de France (à travers le projet FSPI) et 10% par d’autres sources de financement.

Encadré

Visite du ministre de l’Education du Rwanda au stand du Mali

La célébration de la journée internationale de la francophonie 2023 à Kigali Convention Center, a été marquée, outre les discours, par une visite des stands, au premier rang desquels le stand du Mali sur lequel étaient représentés pour l’occasion les posters sur la destination « Mali » avec les différentes régions, le style architectural, le mode de vie des populations.

Le ministre de l’Education du Rwanda, Dr. Valentine Uwamariya, a ainsi eu l’occasion de découvrir les richesses culturelles et les posters en matière de recherche, formation, innovation et attractivité. Le ministre a également pu apprécier la coordination de l’équipe du stand du Mali installé par l’ambassade du Mali à Kigali.

Un ensemble bien apprécié par les visiteurs du jour, à savoir le ministre rwandais de l’Education, le groupe des Ambassadeurs Francophones (GAF) au Rwanda présidé par Doudou Sow, l’ambassadeur du Sénégal, ainsi que les invités de marque. Pour la circonstance, l’ambassadeur du Mali au Rwanda, S.E Dianguina dit Yaya Doucouré, était accompagné du ministre Conseiller, M. Koné ; du 2ème Conseiller, Amadou Boury Diall ; du secrétaire agent comptable, Amadou Maïga, ainsi que des deux volontaires maliens de la francophonie et le président du Réseau des Reporters Culturels et sportifs Francophones du Mali.

