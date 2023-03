CGTN-FR : Construire ensemble une autoroute de la solidarité entre les peuples chinois et algérien et favoriser la compréhension mutuelle des peuples

Bejaïa est une célèbre ville portuaire d’Algérie, dotée de paysages magnifiques et de produits variés, mais elle est dépourvue d’autoroute. C’est dans cette ville que l’entreprise chinoise et les habitants locaux ont travaillé ensemble pour construire une route vers la prospérité et le bonheur – une liaison autoroutière reliant le port de Bejaïa à l’autoroute Est-Ouest. Ce projet d’autoroute a une longueur d’environ 100 km, avec six voies dans les deux sens, traverse cinq villes, et actuellement 68 km sont déjà en service. Une fois achevée, la durée du trajet entre le port de Bejaïa et l’autoroute Est-Ouest sera d’une heure, contre quatre heures actuellement. Toute chose qui contribuera grandement à créer un environnement logistique pratique et à stimuler l’économie le long de l’itinéraire.

Un collègue algérien qui travaille depuis de nombreuses années a déclaré : “Je vois la flexibilité et la diversité de la gestion des projets, et je vois exactement la qualité et

la rapidité d’exécution chez les Chinois.” En réalisant ensemble des infrastructures, les constructeurs chinois et algériens favorisent la compréhension mutuelle entre les deux peuples et entre les peuples chinois et africains. #JeVousAttendsSurLaCeintureEtLaRoute #ChineAfrique #MonHistoireAvecLaCeintureEtLaRoute

Source: https://amsp.link/

