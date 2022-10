« La société chinoise s’est profondément transformée, et très rapidement. En quelques années seulement, des centaines de millions de Chinois ont pu avoir accès à l’université et à des emplois bien rémunérés et, par conséquent, profiter de nouveaux modes de consommation », explique Jean-Louis Rocca, sinologue à Science-Po et spécialiste des classes moyennes chinoises. « On estime aujourd’hui qu’entre 350 et 700 millions de personnes appartiennent à la classe moyenne. Elles étaient environ 15 millions au début du siècle ».

En quelques décennies, la Chine a sorti de la misère un nombre de citoyens équivalent à la population de l’Afrique. 40% des brevets déposés dans le monde sont chinois. La Chine compte 40 000 km de TGV, soit plus que le reste du monde. Il existe en Chine un train se déplaçant à 600 km/H. Un avion commercial chinois attend la fin obligatoire de la période d’essai pour parcourir le monde. 87 % des ménages sont propriétaires de leur appartement, et 20 % en possèdent plusieurs.

Le public français consommateur des médias mainstreams ignore cela est bien d’autres choses encore de la réalité chinoise. Ce qu’il doit savoir, alors que débute le XXème congrès du Parti communiste chinois, c’est que la fulgurante progression de la Chine, qui lui a été si peu signalée, c’est quasi fini. Des articles intelligents, listant surtout les difficultés, nous en persuadent.

A l’ouverture du XXIème congrès du PCC, nos médias nous expliqueront que la Chine a fait des progrès gigantesques depuis 2022, mais que c’est quasi fini.

Théophraste R. Auteur de cette pensée faussement attribuée à Confucius : « Il se peut que celui qu’on n’écoute pas soit porteur du futur ».

PS. Quant au Xinjiang, il reçoit 200 millions de touristes par an

Source: https://www.legrandsoir.info/