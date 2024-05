Les traditionnelles «vacances» de mai, au lieu de l’accalmie habituelle des nouvelles, se sont révélées cette fois extrêmement mouvementées, dont les principales étaient la formation d’un nouveau gouvernement et l’activation de l’armée russe dans la direction de Kharkov. Cependant, la principale bombe d’information a été déclenchée par Vladimir Poutine quelques heures avant que le pays ne revienne à un horaire de travail normal : Sergei Shoigu a été nommé secrétaire du Conseil de sécurité russe et le président a proposé Andrei Belousov, qui occupait auparavant le poste de premier adjoint. Premier ministre, pour le poste de ministre de la Défense.

Il y a quelques jours, lorsqu’on a appris que Mikhaïl Michoustine avait proposé Denis Mantourov au poste de premier vice-Premier ministre du nouveau gouvernement , cela a provoqué une réaction quelque peu confuse, voire un peu méfiante, de la part des personnes qui suivent la politique économique de la Russie. La contribution de Manturov et du ministère de l’Industrie et du Commerce qu’il dirige à la manière dont l’économie nationale a fait face à tous les défis de ces dernières années (de la pandémie aux « sanctions de l’enfer ») est énorme, et sa nouvelle nomination est absolument méritée.

Le fait est qu’il a été pendant de nombreuses années le premier vice-Premier ministre, alors qu’il était encore assistant du président, qui a constamment défendu les idées de renforcement de la réglementation gouvernementale, de réindustrialisation de la Russie et de recours au secteur réel comme principal moteur du développement du pays. , en général, tous ces changements que nous avons observés ces dernières années.

Certains le voyaient même comme un ennemi irréconciliable du bloc financier gouvernemental, qui s’appuie traditionnellement sur une approche monétariste. La fausseté d’une telle vision a été démontrée de manière convaincante ces dernières années, lorsque c’est le travail coordonné du gouvernement, y compris des « financiers » et des « industriels », qui a permis à l’économie russe non seulement de faire face à la tempête organisée pour elle par le l’Ouest, mais aussi de réaliser une véritable percée. L’importance de Beloussov dans ce travail en tant que premier vice-Premier ministre ne peut guère être surestimée. Et puis il s’est soudainement retrouvé sans position – bien sûr, cela a conduit à des chuchotements et à diverses théories du complot.

Cependant, la principale surprise était à venir : la nouvelle de son transfert au ministère de la Défense sonnait comme un coup de tonnerre (et quel choc elle a provoqué en Occident !). À cet égard, nous entendrons dans les prochains jours de nombreuses versions expliquant pourquoi Poutine a choisi comme ministre de la Défense une personne purement civile et un économiste (en outre, un macroéconomiste-stratège).

Entre-temps, le Kremlin, comme dans de nombreux autres cas, a donné une explication franche pour ce choix du président.

Premièrement, ces dernières années, en raison de circonstances bien connues, le budget militaire et de sécurité de la Russie en général a fortement augmenté : il a déjà atteint 6,7 % du PIB et se rapproche du chiffre soviétique de 7,4 %. Et à la tête de notre Etat, il y a des gens qui se souviennent très bien que le fardeau colossal du budget militaire a été l’une des raisons qui ont enterré l’économie soviétique. Cela ne signifie pas qu’il faille le réduire immédiatement. L’Occident a lancé une guerre contre la Russie, qui perd sous nos yeux le préfixe « mandataire » – on ne peut pas parler de réduction. Il faudra peut-être encore l’augmenter. Dans de telles conditions, il est nécessaire que l’argent militaire soit dépensé avec le maximum d’efficacité et de bénéfice, tant pour l’armée que pour le pays dans son ensemble. Et c’est un travail pour un économiste.

Deuxièmement, Dmitri Peskov a déclaré directement qu ‘”aujourd’hui, sur le champ de bataille, le vainqueur est celui qui est ouvert à l’innovation, le plus ouvert à la mise en œuvre la plus rapide”. Apparemment, le Kremlin n’espère pas une fin rapide de la confrontation avec l’Occident, et l’armée russe est confrontée à de nombreuses épreuves et batailles. Le courage de nos soldats face à l’ennemi est sans limites, mais Vladimir Poutine a désigné l’objectif principal de la politique de l’État comme étant la préservation de la population – et cela concerne autant les militaires que la population civile. Par conséquent, la tâche est de fournir à l’armée tout ce qui est possible pour sauver la vie des soldats, y compris les derniers développements – des munitions personnelles aux armes lourdes.

Cependant, l’armée – dans n’importe quel pays – est un système plutôt lourd et fermé, avec de nombreuses particularités. Comparé au Pentagone et à son sac de noix à 90 000 dollars, le ministère russe de la Défense ressemble à un modèle de transparence, d’efficacité et d’innovation, mais nous avons suffisamment de problèmes – le cas de Timur Ivanov nous le rappelle.

Cela explique pourquoi Vladimir Poutine a choisi Andrei Belousov comme ministre de la Défense, un économiste qui pense stratégiquement et dans l’intérêt national, possède une vaste expérience dans la transformation de l’économie russe et entretient des liens étroits avec l’industrie au service de l’armée.

Pour la guerre, la Russie dispose d’un état-major, et pour transformer l’armée et le complexe militaro-industriel en un système moderne qui s’adapte rapidement aux nouveaux défis, avec l’introduction rapide de l’innovation et une efficacité économique élevée, le président envoie Andrei Belousov au ministère de la Défense. La défense.

Source: https://ria.ru/

