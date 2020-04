Plus de deux milliers de personnes se sont rassemblées dimanche le capitole de l’État de Washington, dans le nord-ouest des États-Unis. Ils protestent contre les mesures de confinement, une démarche encouragée par Donald Trump qui appelle à “libérer” les États.

Après le New Hampshire, le Maryland et le Texas, c’est au tour de l’État de Washington et du Colorado. Plus de 2 000 personnes se sont rassemblées dimanche 19 avril à Olympia, devant le capitole de l’État de Washington, dans le nord-ouest des États-Unis, ainsi qu’à Denver (Colorado). Ils protestent contre les mesures de confinement instaurées par leur gouverneur démocrate, Jay Inslee et Jared Polis, pour endiguer l’épidémie de coronavirus.

“Ce sont des minorités affiliées à l’extrême-droite qui refusent l’intervention des gouverneurs des Etats. Elles trouvent dans le confinement un moyen de poursuivre leur combat”, décrypte Corentin Sellin, co-auteur de “Les Etats-Unis et le monde (1826-1945)”. “Certains sont des électeurs de Donald Trump”, ajoute le spécialiste de politique américaine.

Si les organisateurs ont appelé à porter un masque pour prendre part au rassemblement, de nombreux contestataires ne se sont pas protégés le visage.

Ils ont bravé l’interdiction de se regrouper à plus de 50 personnes sur les marches du capitole, proches les uns des autres. Les directives locales et fédérales appellent également à respecter la distanciation sociale du fait de la crise sanitaire.

La police a estimé le nombre de manifestants à 2 500 dans l’État de Washington – aucune donnée n’a été communiquée sur le rassemblement dans l’État du Colorado – , soit l’un des plus importants rassemblements ayant eu lieu à travers le pays au cours de la semaine écoulée.

40 661 décès aux États-Unis

De son côté, Donald Trump a appelé vendredi via Twitter à “libérer” le Michigan, le Minnesota et la Virginie, en référence aux mesures strictes de confinement, apportant son soutien aux manifestations similaires qui se sont déroulées dans ces États. Le président républicain s’est lancé dans une joute verbale sur la question avec plusieurs gouverneurs démocrates.

Dans le même temps, le bilan continue de grimper aux États-Unis. Ces dernières 24 heures, 1997 personnes ont succombé au Covid-19 pour atteindre 40 661 décès au total, a indiqué le comptage de l’université Johns Hopkins dimanche 19 avril.

