– Et exprimer leur solidarité avec la bande de Gaza, à l’appel de plusieurs associations, organisations et partis politiques

Des centaines de Tunisiens sont descendus, samedi soir, dans les rues de la capitale, Tunis, pour commémorer la Journée de la terre palestinienne et dénoncer l’agression israélienne contre la bande de Gaza.

Cette marche populaire s’est tenue à l’appel de plusieurs associations, organisations et partis politiques, dont la Coordination ‘’Action commune pour la Palestine’’ (indépendante), le Réseau tunisien de lutte contre le système de normalisation (coalition de plusieurs associations) et le mouvement Echaâb (mouvance nassériste), à l’occasion de la commémoration de la Journée de la terre palestinienne et en solidarité avec la bande de Gaza.

La marche s’est élancée du quartier Bab al-Khadra, dans la médina, en direction de l’avenue Habib Bourguiba, artère principale du centre-ville de Tunis.

Les manifestants ont scandé des slogans dénonçant la poursuite de ‘’l’agression’’ israélienne contre la bande de Gaza, et d’autres en soutien aux factions palestiniennes.

Le secrétaire général du Courant Populaire (mouvance du nationalisme arabe), Zouhair Hamdi, a souligné dans des déclarations à la presse en marge de ce rassemblement que ‘’cette marche populaire a pour but de commémorer la Journée de la terre palestinienne, de réitérer notre soutien à la résistance et notre solidarité indéfectible avec le peuple palestinien en proie au génocide le plus horrible de l’histoire et à la famine provoquée par le siège total imposé [par Israël] à Gaza’’.

‘’La guerre a pris un tournant très dangereux et le peuple palestinien est menacé de génocide’’, a estimé Zouair Hamdi.

Et d’ajouter : ‘’Les peuples arabes, et la Tunisie qui fait partie de cette Nation arabe, doivent se mobiliser et descendre dans la rue pour exercer toutes les formes de pression sur leurs pays pour mettre fin à l’agression israélienne contre la bande de Gaza’’.

‘’Les peuples, en descendant dans la rue pour manifester, sont les seuls capables d’arrêter ce massacre’’, a insisté le secrétaire général du Courant Populaire.

De son côté, Samir Cheffi, membre du bureau exécutif de l’Union générale tunisienne du travail (Ugtt, centrale syndicale), a indiqué dans des déclarations à la presse en marge de cette mobilisation que ‘’cette marche exprime le soutien du peuple tunisien, – avec toutes composantes sociales et politiques -, envers la résistance palestinienne et son rejet de toute forme de normalisation avec l’entité sioniste’’.

Partout dans le monde, les Palestiniens commémorent la Journée de la terre, célébrée le 30 mars de chaque année. Les commémorations sont marquées par plusieurs manifestations politiques et culturelles.

La célébration du 48 anniversaire de la Journée de la terre palestinienne intervient cette année en pleine escalade de la guerre menée par Israël contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier et de la montée de la violence de colons israéliens en Cisjordanie.

Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza qui a fait des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus d’une catastrophe humanitaire sans précédent et d’une destruction massive des infrastructures, qui ont conduit Tel-Aviv à comparaître devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour ‘’génocide’’.

*Traduit de l’arabe par Majdi Ismail​​​​​​​

Source: https://www.aa.com.tr/fr/

