En lisant le court discours de Poutine et en l’ajoutant à tous ceux qui l’ont précédé, l’objectif de reconstruire l’Union soviétique devient plus clair, mais dans une version plus récente et modernisée où l’accent est mis sur ce que représente la CEI : une communauté d’États indépendants travaillant ensemble et avec la région pour accroître leur richesse commune. Et plusieurs autres organisations contribuent également à faciliter cela : l’OCS, l’EAEU, l’OTSC.

Par informel, cela signifie sans personnel et tout ça, se réunir et avoir le genre de conversations de fin d’année qui sont normatives pour la Russie et sa culture élargie, et c’est ainsi que Poutine formule son court discours ci-dessous.

Les chefs d’État de la CEI ont visité le musée avant de s’asseoir dans le petit palais pour leur réunion. Visiter correctement Saint-Pétersbourg prendrait au moins dix jours, voire plus. Sa grandeur pourrait facilement être intimidante. Il est bon de voir tous les dirigeants de la CEI ensemble alors que les pitreries de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan indiquent un potentiel d’instabilité.

Vladimir Poutine : Chers collègues et amis,

Laissez-moi commencer. Tout d’abord, je voudrais exprimer ma gratitude à vous tous pour avoir accepté l’invitation et être venu à Saint-Pétersbourg pour une réunion informelle des dirigeants des États membres de la CEI. Nous nous retrouvons toujours à la fin de l’année dans un cercle très fermé, et c’est déjà une bonne tradition bien ancrée.

De telles réunions offrent une très bonne occasion de faire le point sur les activités de la Communauté des États indépendants, de discuter des projets futurs et, bien sûr, de discuter des questions de l’agenda international qui nous préoccupent. J’ai remarqué que même au cours de ces excursions historiques, chacun d’entre vous, moi y compris, a parlé en détail des questions d’actualité des formats bilatéraux et multilatéraux et a échangé des points de vue sur les affaires internationales, en se déplaçant de salle en salle. Donc en général, on peut dire que nous communiquons entre nous pendant la journée, et nous communiquons de manière très productive.

Il n’est pas exagéré de dire que l’année écoulée a été exceptionnellement active et mouvementée pour la CEI, remplie d’événements majeurs et d’initiatives brillantes. Cela est dû en grande partie à nos amis kirghizes et, à cet égard, je voudrais remercier Sadyr Zhaparov pour l’excellent travail accompli pendant la présidence du Kirghizistan au sein de notre organisation.

À partir de la nouvelle année, la présidence de la CEI passera à la Russie. Comme je l’ai dit lors du sommet de la Communauté des États indépendants à Bichkek, nous prévoyons de poursuivre nos activités d’intégration multiformes dans un esprit de continuité. La Russie a déjà présenté le concept de sa présidence et le plan d’action pour sa mise en œuvre, qui comprend environ 150 points. Dans le même temps, nous sommes prêts à prendre en compte d’autres idées et considérations de tous nos partenaires du Commonwealth.

Bien entendu, nous accorderons une attention particulière au renforcement ultérieur de la coopération économique au sein de la CEI. Au cours de l’année écoulée, le chiffre d’affaires des échanges commerciaux entre nos pays a connu une croissance constante. Selon les données sur 10 mois, il a augmenté de 2 pour cent par rapport à la même période de l’année dernière et s’élève à 83,7 milliards de dollars.

En juin, les États membres de la CEI ont signé un accord de libre-échange des services et des investissements. Nous avons l’intention de continuer à prendre des mesures pour harmoniser le cadre réglementaire de la CEI et de l’Union économique eurasienne, comme nous en avons discuté hier avec nos collègues lors de la réunion du Conseil suprême eurasien.

Nous continuerons à travailler avec nos partenaires du Commonwealth en faveur d’une transition plus active vers les monnaies nationales dans les règlements mutuels. Nous sommes convaincus que cela permettra de mieux assurer la souveraineté économique et financière de nos Etats. De manière constructive, nous essaierons de construire un travail commun pour maintenir la sécurité et la stabilité dans notre région eurasienne commune, lutter contre le terrorisme et l’extrémisme, la criminalité transfrontalière, le trafic de drogue et la corruption.

Un autre domaine important, une composante importante du partenariat au sein de la CEI, est la coopération culturelle et humanitaire, qui repose sur une histoire commune vieille de plusieurs siècles et sur un profond entrelacement de cultures. Ce n’est pas un hasard si aujourd’hui nous avons parcouru la partie historique de notre État autrefois uni. Je sais que le président du Kazakhstan a spécialement préparé des informations sur cette question, puis nous en parlerons à huis clos et nous écouterons certainement notre collègue.

La coopération la plus étroite des membres du Commonwealth est toujours recherchée, notamment dans la lutte contre les tentatives de falsification de l’histoire et de glorification du nazisme. Par conséquent, à notre avis, nous devrions continuer à organiser des actions emblématiques à la mémoire de ceux qui sont tombés pendant la Grande Guerre patriotique, telles que le «Régiment immortel», le Ruban de Saint-Georges et le «Train de la mémoire». Et nous discuterons plus en détail du contexte historique des relations entre nos pays et nos peuples plus tard, au cours d’une communication ultérieure dans un cadre informel.

Il est important que le 13 octobre, lors du sommet de Bichkek, à l’initiative de Kassym-Jomart Tokayev, un accord sur la création d’une organisation internationale pour la langue russe ait été signé. Cette organisation, dont le siège est à Sotchi, a pour objectif de soutenir et de promouvoir la langue russe non seulement dans la CEI, mais aussi au-delà de ses frontières. Lors de la préparation de ce document, de ce traité, tout le monde a reconnu que la langue russe est l’élément de consolidation le plus important de l’espace post-soviétique, la clé de la compréhension mutuelle et de la libre communication pour des centaines de millions d’habitants des pays de la CEI.

Quant à la coopération humanitaire en général, elle se développe régulièrement et avec beaucoup de succès. Comme vous le savez, en 2023, Saint-Pétersbourg était la capitale culturelle du Commonwealth et l’année prochaine, conformément à notre décision, le relais passera à l’ancienne Samarcande.

Je voudrais également rappeler les idées avancées par la Russie sur la création de l’Académie eurasienne des arts cinématographiques et la création du Prix du cinéma eurasien, ainsi que sur la relance du concours international de chansons populaires Intervision. Nous attendons avec impatience votre réponse positive et invitons tous les pays de la CEI à participer à la mise en œuvre de ces projets. Je suis sûr qu’il sera intéressant, informatif et utile pour les peuples de tous nos pays.

La culture physique et le sport font également partie intégrante de la coopération humanitaire. Je voudrais remercier nos collègues biélorusses pour l’organisation et la tenue réussies des deuxièmes Jeux du Commonwealth en Biélorussie en août. En février prochain, nous organiserons à Kazan des «Jeux du futur» innovants. Il s’agit d’un nouveau format d’événements sportifs proposé par la Russie, combinant les disciplines sportives les plus dynamiques et l’esport. Je voudrais vous inviter tous en tant qu’invités d’honneur à la cérémonie d’ouverture des Jeux du Futur le 21 février 2024 à Kazan.

Un autre événement international majeur sera le Festival mondial de la jeunesse à Sotchi du 1er au 7 mars 2024. Nous espérons que des jeunes de plus de 180 pays du monde, y compris les pays de notre Commonwealth, y participeront.

En conclusion, je voudrais souligner une fois de plus que la tâche prioritaire de la présidence russe est de préserver et de renforcer les liens étroits entre nos peuples, de développer des relations amicales et de bon voisinage dans toute la CEI. Et dans ce contexte, nous sommes déterminés à travailler ensemble le plus étroitement possible.

Et bien sûr, je voudrais vous féliciter cordialement pour la nouvelle année à venir et je vous souhaite sincèrement, ainsi qu’à votre famille et à vos amis, ainsi qu’à tous les citoyens vivant dans la CEI, bonne santé, bonheur, bien-être, paix et prospérité.

Merci pour votre attention.

La nouvelle année verra la Russie prendre la tête des BRICS+ et de la CEI. Plus tard en 2024, de nouveaux pays rejoindront l’OCS et les BRICS+, élargissant et prolongeant encore le dynamisme de ces organisations et associations. Ce serait formidable si l’ensemble de l’ASEAN rejoignait l’OCS et/ou les BRICS+ en tant que groupe plutôt que de nations individuelles. Le problème mondial se situe en Palestine et à Washington DC, et il faudra que toutes les nations volontaires travaillent ensemble pour imposer une solution en Palestine qui mènera à la libération de l’ensemble de la région du golfe Persique de son occupation par l’empire américain hors-la-loi. 2024 verra également un nombre historique d’élections nationales qui modifieront probablement quelque peu la dynamique politique globale. Comme l’a dit aujourd’hui Lavrov : «Le monde devient de plus en plus diversifié. Il y a plus d’acteurs indépendants. Mais cela rend aussi les choses plus compliquées. Mais c’est ainsi que les auteurs de la Charte des Nations unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme l’envisageaient».

Source : Karlof1’s Geopolitical Gymnasium via La Cause du Peuple

