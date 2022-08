Les autorités américaines ont saisi plus de 300 documents confidentiels encore en possession de l’ancien président Donald Trump cette année. La découverte des 150 premiers documents en janvier de cette année a été l’un des facteurs qui ont conduit à la perquisition du FBI au domicile de l’ex-président américain à Mar-a-Lago le 8 août dernier, rapporte le New York Times.

Les documents proviendraient de la CIA, de la NSA et du FBI, entre autres. Le ministère américain de la Justice n’avait pas annoncé auparavant que 150 documents confidentiels avaient été trouvés dans les 15 boîtes que M. Trump a remises aux Archives nationales américaines en janvier, et que l’ancien président était censé remettre lorsqu’il a quitté la Maison Blanche un an plus tôt.