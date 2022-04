Les élections législatives en France auront lieu les 12 Juin (1er tour) et 19 Juin (2ème). Ces élections ont pour but d’élire les députés qui siègeront à l’assemblée nationale. Il existe également des circonscriptions pour représenter les français qui vivent à l’étranger. La 9ème circonscription regroupe les pays suivants : Algérie, Burkina-Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Lybie, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Sierra Leone, Tunisie.

Sébastien Périmony, qui était venu au Mali en janvier 2021 à l’invitation de notre compatriote Tiguida Diagouraga et du mouvement Yéréwolo pour soutenir le peuple malien dans ses revendications est candidat dans cette circonscription. Il invite donc tous les maliens et les français vivant au Mali à le faire élire au parlement français, afin d’y défendre une nouvelle approche dans les relations entre nos deux peuples…

Je suis Sébastien Périmony, auteur du livre « Voir l’Afrique avec les yeux du futur » ; Je vis en Ile de France. Né le 4 janvier 1978 dans la Somme, je suis analyste programmeur de formation. Depuis 2003, je suis engagé dans la résistance politique avec le parti Solidarité et Progrès. Je travaille également aux côtés de l’Institut Schiller, dont très vite le combat contre l’ordre néo-colonial et de pillage du FMI, ainsi que les efforts pour un nouveau système économique de développement mutuel, a emporté mon adhésion. En 2004, j’ai eu la chance de rencontrer Amélia Boynton Robinson, co-fondatrice de l’Institut Schiller et surtout proche collaboratrice de Martin Luther King, pionnière et leader du Mouvement des droits civiques. Cette rencontre, qui m’a profondément ému, a renforcé mon engagement contre l’injustice et pour le droit de chacun et de chaque peuple à la dignité, et à disposer de lui-même. Je suis co-auteur du rapport de l’Institut Schiller « Les nouvelles routes de la soie, pont terrestre mondial. Pour en finir avec la géopolitique » (480 pages).

Lors de la présidentielle 2017, je fus porte-parole de Jacques Cheminade sur les questions africaines. Jacques Cheminade dénonce en effet la Françafrique et le FCFA depuis plus de 30 ans. En 2017, je défendis son appel à la création d’un Ministère français de l’Intégration, de la coopération et du co-développement, pour définir un nouveau paradigme dans les relations entre la France et l’Afrique, et mettre fin au débat stérile et dangereux sur l’immigration.

Au niveau international, mon engagement (notamment aux côtés de l’Institut Schiller), m’a permis de voyager à plusieurs reprises sur le continent africain (Egypte, Tchad, Nigeria, Côte d’Ivoire, Angola, Algérie et Mali, Côte d’Ivoire.

En 2018, je crée ma micro-entreprise de rédacteur web et de consultant sur le développement de l’Afrique, via mon blog que j’alimente depuis 2012. Je me spécialise notamment dans les relations France-Chine-Afrique.

« Voir l’Afrique avec les yeux du futur » publie chaque semaine une lettre stratégique d’information sur l’Afrique. Elle tente de sensibiliser sur les projets de développement du continent, sur les stratégies « d’économie physique » contre « l’économie monétariste », sur les nouvelles relations internationales qui sont en train de naître entre pays émergents – et qui sont si peu relayées en Occident ; enfin, elle tente de donner quelques clés de compréhension de l’histoire, mainte fois falsifiée car écrite le plus souvent « par les vainqueurs. ». C’est à nous, c’est aux peuples eux-mêmes d’écrire la suite de l’histoire !

Sébastien Périmony

