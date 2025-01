Lors de ses vœux aux armées, ce lundi, Emmanuel Macron a dit souhaiter des propositions d’ici mai pour “mobiliser” davantage de jeunes volontaires “en renfort des armées”.

Une déclaration visant à faire face à “l’accumulation des menaces”, semblant acter la fin du service national universel (SNU), lancé en 2019 par le président lui-même.

L’abandon du service national universel (SNU) ? Lundi 20 janvier, lors de ses traditionnels vœux aux armées près de Rennes, Emmanuel Macron a annoncé un projet aux contours flous pour “mobiliser” davantage de jeunes volontaires “en renfort des armées”, en cas de besoin. Le chef de l’État a insisté sur “l’accumulation des menaces” qui oblige la France à s’adapter. “Ne nous leurrons pas”, le conflit en Ukraine “ne se terminera pas demain ni après-demain”, a-t-il lancé au moment même où son homologue Donald Trump, qui a promis une fin rapide de cette guerre, était investi aux États-Unis.

“L’enjeu aujourd’hui, c’est de donner les moyens à l’Ukraine de durer, et d’entrer dans toute future négociation en position de force. L’enjeu demain, quand les hostilités s’arrêteront, sera de donner à l’Ukraine des garanties contre tout retour de la guerre sur son territoire, et des assurances pour notre propre sécurité”, a-t-il plaidé.

“Aujourd’hui, nous nous contentons d’un recensement, d’une journée défense et citoyenneté”, “c’est trop peu”, a-t-il expliqué. Sans “rétablir le service national obligatoire”, il a ainsi demandé au gouvernement et à l’état-major des armées des propositions d’ici mai pour “permettre à une jeunesse volontaire d’apprendre avec les armées et d’en renforcer les rangs”.

Lancé en 2019 sur une idée d’Emmanuel Macron, le SNU prenait la forme de “séjours de cohésion” durant douze jours, ouverts à tous les adolescents de 15 à 17 ans. Si le gouvernement avait lancé il y a un an les travaux pour une généralisation du dispositif, la dissolution, l’absence de majorité à l’Assemblée nationale, et les restrictions budgétaires, semblent avoir sonné le glas de cette “ambition”.

La Journée de défense et de citoyenneté rénovée

“Après l’armée de métier, c’est la réserve de professionnels qu’il nous faut à présent mobiliser, en appui, en appoint”, a-t-il esquissé. “Pour constituer cette réserve, la Journée de défense et de citoyenneté sera rénovée et redeviendra demain un moment de temps retrouvé avec les armées”, a ajouté le locataire de l’Élysée. Parmi les 800.000 jeunes qui y passent chaque année, “certains se signaleront et diront qu’ils répondront présents si la Nation les appelle“. La France vise 210.000 militaires d’active et 80.000 réservistes à l’horizon 2030.

Plus largement, le chef de l’État et des armées a lancé une nouvelle Revue stratégique. D’ici mai également, le secrétariat général de la Défense et de la sécurité nationale devra lui faire des propositions. Selon Emmanuel Macron, l’Europe a besoin d’un “réveil stratégique”, pour faire face “si notre allié américain” se désengage du Vieux continent. Un mouvement qui pourrait s’accélérer avec le retour au pouvoir de Donald Trump.

Source: https://www.tf1info.fr/

Commentaires via Facebook :