Critiques – Le pape voit comme « une calamité » le plan d’expulsion à grande échelle de migrants sans papiers promis par Donald Trump.

Depuis le Vatican, le pape François ne voit pas du tout d’un bon œil la politique qui va se mettre en place à partir de ce lundi aux Etats-Unis avec l’investiture de Donald Trump. Le souverain pontife a ainsi estimé dimanche que le plan d’expulsion à grande échelle de migrants sans papiers promis par le président américain élu serait « une calamité ».

« Si c’est vrai, ce sera une calamité, car cela ferait payer de pauvres malheureux qui n’ont rien », a déclaré le pape lors d’un entretien à la télévision italienne.

Une « folie », selon le pape

Donald Trump, qui va entamer son second mandat, s’est engagé à adopter une position intransigeante à l’égard des quelque onze millions de sans-papiers qui se trouvent aux Etats-Unis. Il a promis de mener « la plus grande opération d’expulsion de l’Histoire américaine », bien que tout programme d’expulsion soit confronté à de possibles recours en justice et au refus potentiel de certains pays d’accepter les personnes expulsées.

Le pape François, qui a reçu Donald Trump au Vatican lors de son premier mandat en 2017 pour une entrevue d’une demi-heure, l’a déjà critiqué pour ses positions anti-migrants. En février 2016, il a déclaré : « Quiconque, quel qu’il soit, veut seulement construire des murs et non des ponts n’est pas un Chrétien ». L’année dernière, il a fait une rare intervention dans la campagne électorale américaine en qualifiant de « folie » les attitudes hostiles aux migrants et en critiquant les personnalités catholiques américaines de droite pour leurs positions trop conservatrices.

Donald Trump a également promis de mettre fin à la citoyenneté par la naissance sur le sol américain, qu’il a qualifiée de « ridicule », bien qu’elle soit garantie par la Constitution.

Source: https://www.20minutes.fr/

