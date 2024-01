Félix Tshisekedi après les résultats de la CENI : “Ce 2e mandat sera dédié à plus d’actions avec comme leitmotiv de ne jamais trahir le Congo”

“C’est la victoire de la solidarité et de l’unité du peuple et celle de la confiance que vous avez renouvelée à ma modeste personne”

Suite à la proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle de la République démocratique du Congo, le dimanche 31 décembre 2023, le candidat n°20 Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a livré son premier discours au peuple congolais depuis son Quartier général à Kinshasa. Il a obtenu 73,34 % des suffrages. “C’est la victoire de la solidarité et de l’unité du peuple dans ce qu’il a de commun et dans sa plus grande diversité. C’est la victoire de la solidarité des Congolais de l’Ouest, du Centre, du Nord, du Sud et de l’Est de la République démocratique du Congo, tout autant que ceux de notre Diaspora. Cette victoire, c’est aussi celle de la confiance que vous avez renouvelée à ma modeste personne en m’accordant, sans équivoque et avec la plus forte expression, ce deuxième mandat que j’ai sollicité auprès de vous, Souverain primaire, alors qu’une vingtaine d’autres prétendants à la magistrature suprême, et à qui je tire ma révérence, sollicitaient également vos suffrages”, a souligné Félix Tshisekedi. Voici en intégralité le discours qu’il a prononcé.

Congolaises et Congolais,

Mes très chers compatriotes !

Vous venez de faire entendre, de la manière la plus audible et la plus intelligible qu’elle soit, votre voix.

La voix d’un Peuple vaillant, engagé et déterminé à ne manquer sous aucun prétexte, ce 20 décembre 2023, son grand rendez-vous avec son Histoire et sa Loi fondamentale, en participant massivement aux élections générales prévues par le Constituant. Cette voix, c’est d’abord, celle d’un peuple désireux de consolider l’élan progressif que nous avons déjà amorcé à grand pas au cours de ces trois dernières années ; c’est ensuite, la voix d’un peuple résolument tourné vers un avenir où chaque Congolais aura la possibilité de prospérer au moyen d’une vision claire ; et enfin, la voix d’un peuple mature et désireux de faire barrage aux ennemis de son intégrité, de sa paix et de son développement.

Mes très chers compatriotes,

Ce 20 décembre 2023, a consacré envers et contre tout – sauf votre patriotisme, votre détermination et votre foi en le devenir de notre Nation – le rendez-vous de la réaffirmation de notre identité et de notre fierté d’appartenir à ce beau pays, la République démocratique du Congo.

Vous vous êtes mobilisés comme un seul homme pour ces élections, ceci dans le but de porter à la maturité et de consolider notre jeune démocratie, autant que pour préserver notre unité nationale et défendre l’intégrité de notre Mère-Patrie.

Pour cela, vous avez rejeté avec force et vigueur toutes les tentatives et actions de sabotage de ces élections. Vous avez bravé les intempéries, les distances, les menaces et autres démotivations.

Vous vous êtes levés, transcendant vos vulnérabilités et difficultés, pour certains le poids de l’âge, et vous vous êtes rendus aux bureaux de vote, tout en faisant preuve d’une patience exceptionnelle et inouïe, afin non seulement d’exercer votre droit légitime de choisir librement vos dirigeants ; mais aussi et surtout, afin de sauver notre pays du chaos auquel le prédestinaient les ennemis de notre paix et de notre prospérité , et dont les plans macabres d’ores et déjà planifiés, n’attendaient que d’être mis à exécution en misant sur une prétendue naïveté du peuple congolais. Peuple Congolais,

EZALAKI NDE LIKAMBO YA MABELE !

En effet, ces élections étaient l’occasion de défendre notre terre ! Ce précieux héritage que nous ont légué nos Pères fondateurs, après l’avoir farouchement défendu au prix de leur vie, parmi lesquels : Kimpa Vita, Papa Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba et ses Compagnons ou encore Joseph Kasavubu et j’ajouterai aussi Etienne Tshisekedi Wa Mulumba ainsi que tous nos héros d’heureuse mémoire, à qui je rends, à cet instant présent, un vibrant hommage.

Ces hommages, cher peuple congolais, je vous les rends également, car votre réponse sans appel, dont le fondement repose sur le lien sacré que vous avez avec la terre de nos ancêtres, a surpris le monde ; et aujourd’hui, plus que jamais, vous avez démontré? à la face de ce monde que vous êtes un peuple clairvoyant, un peuple grand, un peuple fort, un peuple respectable.

Mes très chers compatriotes !

Cette victoire est la vôtre.

C’est la victoire de la solidarité et de l’unité du peuple dans ce qu’il a de commun et dans sa plus grande diversité ; c’est la victoire de la solidarité des Congolais de l’Ouest, du Centre, du Nord, du Sud et de l’Est de la République démocratique du Congo, tout autant que ceux de notre Diaspora.

Cette victoire, c’est aussi celle de la confiance que vous avez renouvelée à ma modeste personne en m’accordant, sans équivoque et avec la plus forte expression, ce deuxième mandat que j’ai sollicité auprès de vous, Souverain primaire, alors qu’une vingtaine d’autres prétendants à la magistrature suprême, et à qui je tire ma révérence, sollicitaient également vos suffrages.

Vous avez cru en mon engagement de ne ménager aucun effort pour que notre pays retrouve sa place de choix dans le concert des nations et que le peuple congolais recouvre sa dignité et sa fierté d’appartenir à ce pays. Vous avez cru en mon combat contre les inégalités qui ont longtemps caractérisées notre société dont les politiques publiques étaient jusqu’à peu, moins tournées vers le Congo profond et plus concentrées sur les centres urbains.

Vous avez donc cru en ma profession de foi, celle du ré – enchantement de la Nation congolaise initiée dès 2019 et qui veut que chaque congolais, où qu’il se trouve, en milieu urbain comme en milieu rural, ressente la présence de l’État et puisse tirer profit de l’action gouvernementale, ainsi que de nos richesses communes.

Vous avez adhéré à ma vision et au Projet de société que je vous ai présenté, dès l’entame de la campagne, qui s’articule autour de six engagements majeurs et de trois initiatives présidentielles prioritaires.

Peuple congolais,

Mes très chers compatriotes !

Je voudrais vous rassurer que ce deuxième mandat que vous venez de m’accorder sera dédié à plus d’actions pour la matérialisation de ces engagements et à l’éclosion de ces initiatives, avec comme leitmotiv de ne jamais trahir le Congo, d’aimer notre Congo et l’empressement de le voir se transformer grâce au travail de chaque congolaise et de chaque congolais.

Je ne ménagerai aucun effort et rien de ce qui est dans mon pouvoir pour plus d’emplois au profit des Congolaises et des Congolais, plus de pouvoir d’achat, plus de sécurité pour tous, une économie plus diversifiée et plus compétitive, plus d’accès aux services de base, ainsi que pour des services publics plus efficaces à tous les niveaux et sur toute l’étendue du territoire national.

Le Programme de développement local des 145 Territoires va se poursuivre, à un rythme beaucoup plus soutenu. Il en est de même de la Gratuité de l’enseignement primaire et de la Couverture Santé Universelle dont le bel élan déjà amorcé ne saurait être brisé. Nos milieux urbains et ruraux seront dotés de plus d’infrastructures, des projets d’assainissement et d’interconnexion au cours du prochain mandat. Avec la poursuite sans désemparer de la mise en œuvre de la Loi de programmation militaire dès janvier 2024, et grâce au travail du Comité? de suivi et d’évaluation des Programmes auquel je veillerai personnellement, nos Forces armées vont davantage monter en puissance et acquérir plus de moyens pour assurer, avec plus d’efficacité, la défense de l’intégrité de notre territoire.

Mes très chers compatriotes,

Peuple souverain de Kinshasa, du Bas-Uélé, de l’Equateur, du Haut- Katanga, du Haut-Lomami, du Haut-Uélé, d’Ituri, du Kasaï, du Kasaï Central, du Kasaï Oriental, du Kongo Central, de Kwango, de Kwilu, de Lomami, de Lualaba, de Maï-Ndombe, de Maniema, de Mongala, du Nord-Kivu ; du Nord-Ubangi ; de Sankuru ; du Sud-Kivu, du Sud- Ubangi, de Tanganyika, de Tshopo et de Tshuapa. La campagne électorale a été un moment exceptionnel de communion et d’émotions partagées, au cours duquel et à chaque étape, vous m’avez prouvé et, à travers moi, à tout le peuple congolais, votre attachement à notre Nation.

J’ai pu ressentir durant toute ma procession ce désir ardent d’un vouloir-vivre collectif mu et impulsé par les mêmes attentes et les mêmes aspirations, partout où je suis passé. Je vous exprime ma gratitude ainsi que celle de mon équipe de campagne pour l’accueil chaleureux que vous m’avez réservé lors de mon passage dans vos provinces respectives.

Je n’ai aucun doute qu’à travers ce qui a été un plébiscite, c’est-à-dire l’expression massive et historique de vos suffrages, vous avez objectivement témoigné de votre attachement à ma personne et, par-dessus tout, au projet de société que je porte pour le bien-être collectif ainsi que pour la transformation certaine et progressive de notre pays. Vous avez ainsi démontré que vous êtes conscients de l’immensité des défis qu’il nous faut relever, main dans la main.

A celles et ceux de nos compatriotes qui n’ont, pour une raison ou pour une autre, pas porté leur choix sur ma personne, je tiens autant à les rassurer de l’exercice de leur droit le plus légitimé qu’à les gratifier de mon respect quant à ce, tout en rappelant que le chantier du Congo est grand et que du choc des idées jailli la lumière.

Réélu Président de tous les Congolais et symbole de l’unité nationale, j’aimerais, par ces mots, vous rappeler, chers Congolaises et Congolais, qu’indépendamment de nos considérations et visions aussi distinctes qu’elles puissent être, le Congo a besoin de la contribution de toutes ses filles et de tous ses fils. C’est donc dans un esprit d’ouverture que j’exercerai, comme pour le premier mandat qui vient de s’achever, ce second mandat que le Peuple vient de me confier. En effet, cette victoire est une victoire pour relever nos défis d’intérêt national notamment le défi de la sécurité ; le défi de l’emploi, le défi de l’interconnexion de notre pays, le défi de la modernisation de notre administration, bref le défi de l’accélération de la marche de notre pays vers l’atteinte et la maximisation de son plus haut potentiel, sans oublier les défis mondiaux pour lesquels notre voix est attendue.

Soyez rassurés, que la République démocratique du Congo, sous mon impulsion, poursuivra son élan de reconquête de la place et du respect qu’elle mérite dans le monde.

La tâche est ardue et nécessite la mobilisation de beaucoup de volonté, d’énergie et de ressources. Toutefois, la force de notre détermination et l’espoir du peuple en ce Projet sont tels que, j’en suis farouchement convaincu, rien ne pourra stopper notre élan. Vous êtes, vous Peuple congolais et souverain, les principaux artisans, et Garants, comme pour le précédent, du succès de ce deuxième mandat. Ce mandat, sera le vôtre, et il reviendra donc que vous le protégiez, que vous le sécurisiez contre les ennemis de notre développement !

Mes très chers compatriotes !

Je ne saurai clore cette adresse sans remercier ma chère épouse, la Très Distinguée Denise Nyakeru, qui a été de tous les fronts au cours de cette campagne et dont la présence à mes côtés a été d’un grand soutien et d’un grand réconfort.

Je remercie aussi ma mère, maman Marthe qui m’a accompagné par ses prières tout au long de cette campagne électorale.

Merci aussi à ma famille pour son soutien indéfectible et son affection toujours présente.

A ma formidable équipe de campagne, la Team Fatshi 20, portée par le binôme formé de Madame Acacia Bandubola et Monsieur Jacquemain Shabani, je vous exprime toute ma gratitude.

Aux vaillants alliés de l’Union Sacré de la Nation, à travers le Présidium et les membres ; aux patriotes volontaires qui se comptent par millions, ici au pays comme à l’étranger, qui se sont jetés dans cette bataille et fait en sorte que la mobilisation soit totale pour permettre au peuple d’accéder à mon Projet de société et de voter massivement en ma faveur, veuillez recevoir ici l’expression de ma grande reconnaissance.

Aussi, je vous voudrais, de manière spéciale, saluer nos compatriotes de la Diaspora, qui malgré tous les pronostics sombres, ont fait retentir leur profond attachement à leur Mère-Patrie, la République Démocratique du Congo, en parfaite symbiose et cohérence avec la vérité des urnes telle qu’exprimée au pays.

Enfin, retenez que la République démocratique du Congo est une terre d’espoir, une terre d’avenir. Nous avons toutes les raisons de réfuter la thèse de nos ennemis et de croire fermement et définitivement en notre pays. Mettons-nous au travail et faisons resplendir notre Nation.

Banamboka, ezalinde likamboya mabele. Congo ezalimbo kayaban kokonabiso, esengeli to bombape to ton gayan goelon gobi sobanso !

Matondomingi ! Aksanti sana! Twasakidilawabunyi ! Vive la démocratie !

Vive le Peuple Congolais !

Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo et son peuple !”

