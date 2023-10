Forum de la Ceinture et de la Route : 140 pays attendus en chine

Notre pays a adhéré à l’Initiative en 2019 dans le but d’améliorer le bien-être des populations à travers des projets de développement durable

Le 3è Forum de la Ceinture et de la Route pour la coopération internationale se tiendra à Pékin (Chine) du 17 au 18 octobre sous le thème : «Coopération de haute qualité de la Ceinture et de la Route : ensemble pour le développement commun et la prospérité». L’annonce a été faite samedi dernier par la Porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Hua Chunying.

Il s’agit de l’événement diplomatique le plus important organisé par la Chine cette année, car il marque la célébration du 10è anniversaire de l’Initiative «La Ceinture et la Route (BRI)». Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, assistera à la cérémonie d’ouverture de Forum et prononcera un discours liminaire. Le dirigeant chinois organisera également un banquet de bienvenue aux invités et des événements bilatéraux, a annoncé le vice-ministre exécutif des Affaires étrangères, Ma Zhaoxu, dans une interview conjointe accordée à l’Agence de presse Xinhua et au China Media Group, le 13 octobre dernier.

Le vice-ministre exécutif des Affaires étrangères a expliqué que trois forums de haut niveau se tiendront simultanément pour des discussions approfondies sur la connectivité, le développement vert et l’économie numérique. Aussi, six forums thématiques seront-ils organisés en parallèle sur les thèmes de la connectivité commerciale, des liens entre les peuples, des échanges entre les groupes de réflexion, de la route de la soie propre, de la coopération infranationale et de la coopération maritime. En plus d’une conférence des chefs d’entreprise.

Le vice-ministre exécutif des Affaires étrangères a également informé que des représentants de plus de 140 pays et 30 organisations internationales, y compris des chefs d’État, des dirigeants d’organisations internationales, des fonctionnaires ministériels et des représentants du secteur des affaires, des universités et des organisations non gouvernementales, ont confirmé leur participation. Et à la date du 13 octobre, plus de 4.000 délégués se sont inscrits.

Se penchant sur le bilan, Ma Zhaoxu a indiqué qu’au cours de la dernière décennie, des résultats tangibles et fructueux ont été obtenus dans le cadre de la Bri. Plus de 3.000 projets de coopération ont été convenus et 1.000 milliards de dollars d’investissements ont été mobilisés. La Bri a apporté des opportunités précieuses pour le développement commun de tous les pays participants. «La coopération de «Belt and Road» a aidé les pays partenaires à monter dans le train express du développement de la Chine, à soutenir leurs efforts pour éradiquer la pauvreté, augmenter l’emploi, améliorer les moyens de subsistance et mettre en œuvre l’Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable.

Notre pays a adhéré à l’initiative «La Ceinture et la Route» en 2019. Selon l’ambassadeur de la Chine au Mali, Chen Zhihong, la construction conjointe sino-malienne de «la Ceinture et la Route» a ouvert la voie de prospérité commune en faveur du bien-être des peuples des deux pays. «Elle a ouvert la voie de la santé où nos deux pays travaillent main dans la main contre la Covid-19. Elle a aussi ouvert la voie de liberté et de facilité en faveur des échanges commerciaux bilatéraux et des investissements», a relevé le diplomate chinois.

Au Mali, certains projets sont des symboles forts de la fructueuse coopération avec la Chine. Il s’agit notamment du projet hydroélectrique de Gouina, des projets à impact rapide comme des marchés communautaires, des maternités, la clôture des écoles et de terres agricoles dans les Régions du Centre et du Nord du pays. À ceux-ci s’ajoutent les projets de forage de puits à Bamako et dans de nombreuses régions, les projets du campus universitaire de Kabala Phase II et de l’électrification de certains villages par l’énergie solaire.

Envoyée spéciale

Aminata Dindi SISSOKO (AMAP-Ségou)

Commentaires via Facebook :