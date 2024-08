Gaza : Borrell “horrifié” par la frappe israélienne, Tsahal ordonne de nouvelles évacuations

Nouvel ordre d’évacuation intervient après que le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, s’est dit “horrifié” et a condamné la frappe israélienne sur une école de Gaza, qui a fait des dizaines de morts.

L’armée israélienne a ordonné de nouvelles évacuations dans le sud de la bande de Gaza après qu’une frappe aérienne meurtrière sur une école transformée en refuge dans le nord a tué au moins 90 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales. Israël a affirmé avoir pris pour cible un poste de commandement militant et tué 19 combattants.

Israël a ordonné à plusieurs reprises des évacuations massives lorsque ses troupes sont revenues dans des zones lourdement détruites où elles avaient combattu les militants palestiniens. La grande majorité des 2,3 millions d’habitants de Gaza a été déplacée par la guerre qui dure depuis dix mois, souvent à plusieurs reprises.

Des centaines de milliers de personnes se sont entassées dans des camps de tentes sordides avec peu de services publics ou ont cherché refuge dans des écoles comme celle qui a été frappée samedi. Les Palestiniens affirment que nulle part dans le territoire assiégé, ils ne se sentent en sécurité.

Les derniers ordres d’évacuation concernent des zones de Khan Younès, y compris une partie d’une zone humanitaire déclarée par Israël et d’où, selon l’armée, des roquettes ont été tirées. Israël accuse le Hamas et d’autres militants de se cacher parmi les civils et de lancer des attaques depuis des zones résidentielles.

Khan Younès, la deuxième ville de Gaza, a subi des destructions massives lors d’une offensive aérienne et terrestre au début de l’année. Des dizaines de milliers de personnes ont à nouveau fui la semaine dernière après un ordre d’évacuation.

Des centaines de familles portant leurs biens dans les bras ont quitté leurs maisons et leurs abris tôt dimanche, à la recherche d’un refuge insaisissable.

Borrell “horrifié” par la frappe

Par ailleurs, le responsable de la politique étrangère de l’Union européenne s’est dit horrifié par les images de l’école de Gaza touchée par la frappe israélienne samedi.

Le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a déclaré que “rien ne justifie ces massacres” et a ajouté qu’un cessez-le-feu était le seul moyen d’empêcher la mort de civils.

M. Borrell a déclaré que l’UE soutenait pleinement l’appel lancé par les dirigeants des États-Unis, de l’Égypte et du Qatar en faveur de la conclusion de pourparlers sur un cessez-le-feu et d’un accord sur la libération des otages.

Il a également rappelé que plus de 40 000 Palestiniens ont été tués depuis le début du conflit et a critiqué le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich pour son opposition à un cessez-le-feu.

Des femmes, des enfants et des personnes âgées figureraient parmi les morts. Les frappes auraient eu lieu au moment où les gens accomplissaient la prière du matin dans l’école transformée en refuge.

Israël a reconnu avoir frappé l’école Al-Tabai’een dans le centre de la ville de Gaza, affirmant qu’un centre de commandement du Hamas s’y trouvait. Le ministère de la Défense indique également qu’au moins 19 militants du Hamas et du Jihad islamique ont été tués.

Izzat al-Rishq, un haut responsable du Hamas, a nié que des militants se trouvaient dans le bâtiment.

Selon les autorités palestiniennes, environ 6 000 personnes étaient réfugiées dans l’école. Selon elles, l’école, comme presque toutes les écoles de Gaza, servait d’abri aux personnes déplacées par la guerre.

Israël a déclaré qu’il avait pour objectif de détruire le Hamas à la suite de l’attaque du 7 octobre qui a fait 1 200 morts et au cours de laquelle 250 autres personnes ont été enlevées. Plus de 120 Israéliens et citoyens d’autres États sont toujours aux mains des militants en tant qu’otages. On ignore s’ils sont en vie.

La campagne israélienne à Gaza a tué plus de 39 600 Palestiniens et en a blessé plus de 91 700 autres, selon le ministère de la Santé de l’enclave.

Plus de 1,9 million de personnes, sur les 2,3 millions d’habitants que comptait Gaza avant la guerre, ont été chassées de chez elles, fuyant à plusieurs reprises à travers le territoire pour échapper aux offensives. La plupart d’entre eux sont désormais entassés dans des camps de tentes délabrés dans une zone d’environ 50 kilomètres carrés sur la côte de Gaza.

Source: https://fr.euronews.com/

