Guerre au Proche-Orient: la tension monte entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahu

Le ton monte entre la France et Israël. Le président de la République Emmanuel Macron a tenu à rappeler au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que son pays avait été créé grâce à l’ONU en 1948. Ce dernier lui a répondu que c’était grâce à “la guerre d’indépendance”.

Le ton monte entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahu. Le président de la République a affirmé en conseil des ministres que le Premier ministre israélien ne devait pas oublier qu’Israël avait été “créé par une décision de l’ONU”.

Dans la foulée, le chef du gouvernement israélien a riposté en assurant qu’Israël a été créé par la guerre d’indépendance de 1948, et non une décision de l’ONU. Une victoire obtenue “avec le sang des combattants héroïques, dont beaucoup étaient des survivants de l’Holocauste”.

“Le soutien occidental et européen devient plus compliqué”

La phrase d’Emmanuel Macron a suscité la colère en Israël. Alors que le pays poursuit son offensive au Liban et que la guerre à Gaza contre le Hamas dure depuis plus d’un an, la sortie d’Emmanuel Macron passe mal. “Les relations franco-israéliennes sont tendues lorsqu’Israël se retrouve impliqué dans un conflit de longue durée”, note Denis Charbit, professeur de sciences politique à l’université ouverte d’Israël.

“Le soutien occidental et européen devient plus compliqué. Il n’y aura pas rupture des relations mais Macron aurait pu dire ‘Israël a besoin de légitimité internationale pour exister’ mais ce n’est pas la même chose. Israël n’est pas assez puissant sur le plan de la superficie ou de la population pour tenir tout seul contre le monde entier”, ajoute Denis Charbit.

La France toujours militairement du côté d’Israël

Et de rappeler que si le ton entre Paris et Tel Aviv se durcit, dans les faits, la France se tient militairement aux côtés d’Israël. Ainsi, Paris n’a pas hésité à intervenir militairement début octobre pour participer à l’interception des missiles iraniens qui visaient le sol israélien.

Cette escalade diplomatique s’ajoute aux (légères) pressions américaines. Mardi, les Etats-Unis ont mis en garde Israël sur le maintien de l’assistance américaine sans amélioration de l’aide humanitaire à Gaza.

