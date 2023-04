Guerre mondiale : Medvedev avertit une nouvelle fois

Notons que ce n’est pas la première fois que l’ex-président russe évoque le risque d’une troisième guerre mondiale. Dans une déclaration, l’année dernière, Dmitri Medvedev avait menacé l’OTAN de représailles, si elle touche à la Crimée.

L’ancien président russe Dmitri Medvedev a, une fois de plus, mis en garde contre la survenance d’une nouvelle guerre mondiale. Lors d’une conférence de presse à Moscou, ce mardi 25 avril 2023, le vice-président du Conseil de sécurité russe a estimé que le monde est probablement au bord d’une nouvelle guerre mondiale. « Le monde est malade et est très probablement au bord d’une nouvelle guerre mondiale » a-t-il déclaré, tout en estimant qu’une troisième guerre mondiale n’était pas inévitable. Aussi, a-t-il souligné que les risques d’une guerre nucléaire croissent davantage et sont plus élevés que les préoccupations relatives aux changements climatiques.

Une raison suffisante pour déclencher une 3e guerre mondiale

Notons que ce n’est pas la première fois que l’ex-président russe évoque le risque d’une troisième guerre mondiale. Dans une déclaration, l’année dernière, Dmitri Medvedev avait menacé l’OTAN de représailles, si elle touche à la Crimée. Pour lui, il s’agit d’une raison suffisante pour déclencher une troisième guerre mondiale. Dans une interview accordée au site d’informations Argumenty i Fakty, il avait déclaré : « Pour nous, la Crimée fait partie de la Russie. Et cela signifie pour toujours. Toute tentative d’empiètement sur la Crimée est une déclaration de guerre contre notre pays ».

« Et si cela est fait par un État membre de l’OTAN, cela signifie un conflit avec toute l’alliance de l’Atlantique Nord ; une troisième guerre mondiale. Une catastrophe totale » avait-il ajouté. En juin dernier, suite à l’incident avec la Pologne, l’officiel russe avait déclaré que l’occident se rapproche d’une guerre mondiale. Un missile avait frappé une usine en Pologne, faisant deux morts. Sur Twitter, Dmitri Medvedev avait fait savoir que : « L’incident avec la prétendue “attaque de missile” ukrainienne sur une ferme polonaise prouve une seule chose : en menant une guerre hybride contre la Russie, l’Occident se rapproche de la guerre mondiale ».

