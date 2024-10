L’annonce de l’aide humanitaire saoudienne en faveur du Mali a été faite à l’issue d’une conférence des donateurs internationaux pour soutenir les réfugiés dans les régions du Sahel et du lac Tchad, tenue récemment en Arabie Saoudite.

En proie à une crise humanitaire grandissante, le Mali figure parmi les bénéficiaires d’un fonds de plus de 1,1 milliard de dollars mobilisé par le Centre d’aide humanitaire et de secours du roi Salman d’Arabie Saoudite (KSrelief). Cette initiative, soutenue par l’Organisation de la coopération islamique (OCI), le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), vise à apporter un soutien essentiel aux populations déplacées au Mali et dans les pays voisins de la région du Sahel et du lac Tchad, particulièrement affectées par les conflits et l’insécurité alimentaire.

En 2024, environ 7,1 millions de personnes au Mali ont besoin d’une aide humanitaire, soit près de 30 % de la population, un chiffre confirmé par les rapports récents des Nations Unies. Cette crise multidimensionnelle découle de facteurs complexes : insécurité prolongée, changements climatiques exacerbant la vulnérabilité des communautés et carence de services de base dans de vastes zones du pays.

En effet, alors que les besoins humanitaires sont estimés à 701,6 millions de dollars, seuls 220,6 millions de dollars ont été mobilisés, couvrant à peine 31,4 % des financements requis à la date du 27 octobre 2024.

Les besoins humanitaires incluent notamment la lutte contre la faim qui touche près de 715 000 personnes au Mali, confrontées à des niveaux de crise ou d’urgence alimentaire. En parallèle, le pays fait face à des déplacements massifs de populations : plus de 300 000 personnes sont déplacées à l’intérieur du pays, tandis que près de 200 000 sont réfugiées hors du Mali. Le pays accueille aussi près de 66 000 réfugiés, principalement en provenance des États voisins en proie à une instabilité similaire.

Les agences humanitaires présentes sur le terrain s’efforcent d’apporter une réponse à ces besoins, malgré des défis logistiques et financiers persistants.

De plus, les restrictions d’accès imposées par l’insécurité et les combats en cours entre forces gouvernementales et groupes armés non étatiques freinent les efforts pour fournir une assistance efficace.

Lors d’une récente conférence des donateurs tenue en Arabie Saoudite, António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies a réitéré l’importance d’une aide internationale accrue pour les populations du Sahel, dont le potentiel de développement est immense malgré les défis actuels.

Le Mali et ses voisins disposent de ressources naturelles et d’une population jeune, ce qui pourrait représenter des atouts pour le développement futur.

Cependant, pour tirer parti de ce potentiel, il est crucial de renforcer la résilience locale, notamment en luttant contre les causes profondes des crises telles que la pauvreté, les inégalités de genre et les effets du changement climatique.

