La troisième édition de l’Exposition économique et commerciale sino-africaine se tient à Changsha, dans la province du Hunan, du 29 juin au 2 juillet. Des exposants africains sont sur place pour présenter leurs produits locaux, ce qui est également une grande opportunité de promouvoir les échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique. Un grand nombre de visiteurs professionnels sont également sur place pour y participer et être témoins de la grandiosité et du succès de cette exposition.

Source: https://francais.cgtn.com/

