L’ancien patron de la Formule 1 et milliardaire anglais, Bernie Ecclestone, a déclaré qu’il « prendrait une balle » pour Vladimir Poutine et a qualifié le président russe de « personne de première classe ».

Près de cinq mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le conflit se poursuit et des milliers de vies ont été perdues avec des millions de personnes déplacées, selon l’ONU. Cependant, Ecclestone qui a fait des remarques raciales dans le passé contre la star de Formule 1, Lewis Hamilton, a maintenant manifesté son soutien à Poutine.

Lorsqu’on lui a demandé dans l’émission de télévision britannique Good Morning Britain si le président Poutine était toujours un de ses amis, le milliardaire anglais de 91 ans a déclaré jeudi 30 juin : “Je prendrais même une balle pour lui. Je préférerais que ça ne fasse pas mal, mais je prendrais quand même une balle. »

Parlant de la guerre, Ecclestone a dit: “Malheureusement, il est comme beaucoup d’hommes d’affaires, certainement comme moi, nous faisons des erreurs de temps en temps et quand vous faites une erreur, vous devez faire de votre mieux pour vous en sortir. »

Ecclestone, qui a été remplacé en tant que directeur général de la F1 en 2017 après près de quatre décennies à la tête, a également critiqué la gestion de l’invasion par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « L’autre personne en Ukraine … sa profession, je comprends, il était comédien – et je pense qu’il semble qu’il veuille continuer cette profession », a-t-il déclaré. “Je pense que s’il avait réfléchi, il aurait certainement fait un effort assez important pour parler à Poutine, qui est une personne sensée, et l’aurait écouté et aurait probablement pu faire quelque chose à ce sujet. »

Interrogé sur le fait que l’invasion de l’Ukraine par la Russie avait coûté la vie à des milliers d’innocents, Ecclestone a répondu : « Ce n’était pas intentionnel ».

Lorsqu’on lui a demandé si Zelensky aurait pu faire plus pour arrêter la guerre, Ecclestone a répondu : « Absolument« .

