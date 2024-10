Joe Biden reporte son voyage à l’étranger alors que l’ouragan Milton s’apprête à atteindre la Floride

Le président américain Joe Biden a reporté un voyage à l’étranger qui devait l’emmener en Allemagne et en Angola plus tard dans la semaine, et se concentrera à la place sur les préparatifs de l’arrivée prévue de l’ouragan Milton en Floride.

“Compte tenu de la trajectoire et de la puissance prévues de l’ouragan Milton, le président Biden reporte son prochain voyage en Allemagne et en Angola afin de superviser les préparatifs et la réponse à l’ouragan, qui s’ajoutent aux efforts de réponse en cours à l’ouragan Hélène dans le Sud-Est”, a annoncé mardi dans un communiqué la porte-parole de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre.

Le président a passé la matinée à la Maison Blanche, où il a pris connaissance d’un briefing sur la réponse du gouvernement fédéral à l’ouragan Hélène et sur les préparatifs relatifs à l’ouragan Milton, avant de faire le point sur ces efforts.

“Nous allons nous concentrer sur ce qui nous attend en ce moment”, a indiqué M. Biden en expliquant le report de son voyage.

Selon le programme initial, Joe Biden devait partir jeudi pour Berlin, où il devait convoquer une réunion du Groupe de contact sur la défense de l’Ukraine afin de coordonner le soutien des participants. Il devait ensuite se rendre en Angola, un pays d’Afrique australe.

Le président a déclaré qu’il prévoyait toujours de se rendre en Allemagne et en Angola, et qu’il définirait un autre programme avec le chancelier allemand Olaf Scholz.

