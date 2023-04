La crise bancaire, les problèmes structurels de l’Europe et l’accélération de la dédollarisation vont modifier radicalement le système financier et économique mondial, affirme à L’Afrique en marche l’économiste Gilles Walter

Après la fin de l’hégémonie du dollar américain, estime Gilles Walter, le développement le plus probable “est la constitution de zones économiques et monétaires régionales. On aura évidemment encore une zone dollar. Mais on aura certainement des zones liées respectivement au rouble russe, au yuan chinois et à la roupie indienne. Ce sont des choses qui sont acquises, qui vont se constituer au fur et à mesure”. L’économiste suggère que l’Afrique deviendra également une zone de ce type – une zone monétaire et économique à part entière, ou peut-être plus rattachée à certaines autres. “Pour moi, ce n’est même pas évident qu’il y aura une zone euro. Dans la situation actuelle, il est même très probable que l’Europe va intégrer d’une façon ou d’une autre la zone dollar, mais comme un satellite”, ajoute-t-il.