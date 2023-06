Le 4 juin au matin, les forces armées ukrainiennes ont entrepris une tentative ratée de mener une offensive de grande envergure dans cinq secteurs du front sur l’axe de Donetsk-Sud, a annoncé la Défense russe.

Ce lundi matin, Kiev a tenté sans succès de mener une offensive d’envergure dans cinq secteurs sur l’axe de Donetsk-Sud, selon le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov.

“Le 4 juin au matin, l’ennemi a lancé une offensive de grande envergure dans cinq secteurs du front sur l’axe de Donetsk-Sud. Les 23e et 31e brigades motorisées faisant partie des réserves stratégiques des Forces armées ukrainiennes ont été engagées. Elles ont été soutenues par d’autres unités militaires”, a-t-il détaillé.

De lourdes pertes infligées

Au total, six bataillons motorisés et deux bataillons blindés ont participé à l’attaque. L’objectif était de percer la défense russe dans la zone du front qui était, selon Kiev, la plus vulnérable.

“Sans succès. L’ennemi n’a pas atteint les objectifs fixés”, a souligné M.Konachenkov.

Suite aux actions qualifiées et compétentes du groupe russe Est, les forces ukrainiennes ont perdu plus de 250 hommes, 16 chars, trois véhicules de combat d’infanterie et 21 autres blindés.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

