Pour la Guinée équatoriale, la Russie est une priorité en matière de politique étrangère, selon son ambassadeur à Moscou. Et ce malgré la pression exercée sur le pays par l’Occident en raison de son soutien de la Russie. “Cela nous est égal. Nous sommes pour la Russie.”

Pour le 55e anniversaire des relations diplomatiques de la Guinée équatoriale avec Moscou, son ambassadeur, Luciano Nkogo Ndong Ayekaba, a évoqué à Sputnik les perspectives des relations bilatérales.

“Pour la Guinée équatoriale, la Russie est une priorité en politique étrangère. Nous avons toujours cherché à renforcer, à étendre et à diversifier notre coopération étant donné les problèmes d’alimentation, de santé, d’économie ou de lutte contre le crime organisé transnational qui représente une menace immense aussi bien pour la Guinée équatoriale que pour la Russie et le reste du monde”, a-t-il indiqué.

Selon lui, le modèle de développement russe sert de repère pour son pays dans des domaines clés comme l’industrie, la défense et l’économie. Pour cette raison, la Russie est considérée comme un partenaire stratégique qui pourrait aider à mettre en œuvre le Programme de développement à l’horizon 2035 destiné à assurer la stabilité économique du pays.

La pression occidentale? “Cela nous est égal”

“La Guinée équatoriale est un pays pacifique qui est un participant responsable et dévoué de l’ordre du jour global. Notre politique extérieure a toujours reposé sur une approche constructive et indépendante. Nous nous prononçons pour la coexistence pacifique, la confiance mutuelle, l’avantage réciproque et la coordination dans l’intérêt d’un monde harmonieux et stable au nom de la prospérité commune”, déclare l’ambassadeur équatoguinéen.

Il signale cependant que le soutienà la Russie est vu d’un mauvais œil par l’Occident.

“Lorsqu’ils ont appris que nous soutenions la Russie, l’entreprise américaine Exxon Mobil a officiellement annoncé qu’elle abandonnait notre marché. D’autres sociétés partent également. Elles disent: ‘C’est la Russie qui va vous nourrir.’ Cela nous est égal. Nous sommes pour la Russie. Mais elle aussi doit penser à nous.”

Participation au sommet Russie-Afrique

Le diplomate a signalé qu’à l’heure actuelle le continent africain était confronté à de nombreux problèmes économiques, financiers, alimentaires, énergétiques et bien d’autres. Aussi, la tenue du deuxième sommet Russie-Afrique contribue-t-elle à leur examen approfondi.

“Pour cette raison, la Guinée équatoriale soutient l’initiative du gouvernement russe visant à organiser cet événement important destiné à aborder des questions fondamentales de développement de nos pays.”

L’importance accordée à cette initiative ressort du fait que le Président équatoguinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, qui a participé au premier sommet Russie-Afrique, se propose d’y prendre part pour cette nouvelle édition aussi.

